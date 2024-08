Vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja ja puolueen puheenjohtajehdokas Minja Koskela arvostelee jyrkästi pääministeri Petteri Orpon (kok) hallituksen työmarkkinapolitiikkaa, jonka työntekijöiden asemaa ja suomalaisen yhteiskunnan sopimisen kulttuuria heikentävä linja saa jatkoa tänä syksynä.

– Hallitus on jo toteuttanut työntekijöiden näkökulmasta lukuisia heikennyksiä, joista ei olla neuvoteltu yhteisissä pöydissä, ja jotka rikkovat sen vuoksi koko yhteiskunnan luottamusta, Koskela moittii.

– Oikeutta poliittisiin lakkoihin ja tukilakkoihin on rajoitettu, lakkosakot on ulotettu yksittäisiin työntekijöihin ja niitä on korotettu tuntuvasti, työttömyysturvan lapsikorotukset ja suojaosa on poistettu, ja ansiosidonnaista on leikattu rajusti. Lista on todella pitkä, ja lisää on tulossa, Koskela listaa.

Tulevana syksynä hallitus on antamassa eduskunnalle käsiteltäviksi esitykset muun muassa paikallisen sopimisen laajentamisesta ilman luottamusmiestä sekä vientivetoisesta palkkamallista, joka rajoittaisi valtakunnansovittelijan toimintamahdollisuuksia. Minja Koskelan mukaan vientimallilla naisvaltaiset alat lukitaan palkkakuoppaan.

– Kokoomuksella on ollut hallituksessa selkeä linja: persut saavat haitalliset kiristykset maahanmuuttoon, jos kokoomus saa sosiaaliturvaleikkaukset ja työmarkkinaheikennykset. Suuri osa työmarkkinaheikennyksistä runnottiin läpi jo ensimmäisenä vuonna, mutta hallitus on kyltymätön, Koskela sanoo.

– Se haluaa kokoomuksen johdolla murskata ay-liikkeen ja purkaa kokonaan luottamukseen ja neuvotteluun perustuvan järjestelmän, Koskela kritisoi.

Kansanedustajan mukaan on pohjoismaiselle työmarkkinamallille vierasta perustaa politiikka saneluun sopimisen sijaan.

– Hallitus tulee löytämään heikennykset edestään tulehtuneena yhteiskunnallisena ilmapiirinä ja luultavasti myös lisääntyvänä lakkoiluna, mistä se voi syyttää ainoastaan itseään. Se on tarpeetonta ja lyhytnäköistä politiikkaa, mutta parempaan Orpo ja [valtiovarainministeri] Purra kumppaneineen eivät näköjään pysty, Koskela päättää.