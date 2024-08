Ensin iloiset uutiset. Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen sanoo olevansa äärimmäisen iloinen ja onnellinen, että Turun telakka sai uuden risteilijätilauksen. Telakan saama tilaus on myös syntyperäisen turkulaisen mielestä upea juttu ja erityisen tärkeä Turulle.

Telakan omistaja Meyer kertoi tiistaina, että se on solminut Royal Caribbean Cruises -varustamon kanssa sopimuksen neljännestä risteilijästä.

– Suomalainen telakkateollisuus pystyy näyttämään, että osaamista on ja pärjäämme kilpailullisesti sekä hinnallisesti.

Heti perään Lehtonen painottaa, että nyt on oikea hetki puuttua Turun telakalla rehottavaan ongelmaan – harmaaseen talouteen. Uusi tilaus takaa töitä pitemmäksi aikaa, joten samalla on mahdollisuus keskittyä laittamaan asioita kuntoon.

– Vetoan vakavasti, että yrityksen korkein johto tarttuisi kiinni harmaaseen talouteen ja lähtisi todelliseen harmaan talouden torjuntaan sekä riiston poistamiseen. Harmaa talous kukoistaa telakalla ihan niin kuin ennenkin – täysin systemaattisesti, Lehtonen sanoo.

Lehtosen mukaan Suomen lakeja ja työehtosopimuksia kiertävät yritykset ovat tiedossa. Väärinkäytökset käyvät ilmi myös viranomaisten raporteista, Lehtonen sanoo.

– Mutta yrityksen johto suhtautuu tähän välinpitämättömästi, eikä ole valmis poistamaan näitä alihankkijoita telakalta.

Toinen puoli

Juhlan keskellä Lehtonen toivookin, että huomio kiinnittyy nyt kolikon toiseen puoleen.

– Totta kai tämä antaa työtä myös suomalaisille, mutta kun puhutaan laivan kotimaisuusasteesta, niin se on ollut parhaimmillaan yli 80 prosenttia. Nyt porttien sisäpuolella olevassa verkostossa työskentelee noin 6 700 henkilöä, joista noin 70 prosenttia on ulkomaalaisia.

– Kaikki ovat alihankkijoiden palveluksessa, ja verotulot eivät todellakaan tule niistä Suomeen ja meidän hyvinvointijärjestelmään. Siinä porukassa harmaa talous kukoistaa.

– Tämä ei tietenkään ole näiden ulkomaalaisten työntekijöiden vika, vaan vika on järjestelmässä, jossa työehtojen ja työnantajavelvoitteiden laiminlyönti on naurettavan helppoa.

Lehtonen painottaa, että kaikki välineet harmaan talouden kitkemiseksi ovat jo olemassa. Hän nostaa esiin Kemin tuotantolaitoksen rakennustyömaan, jolla harmaan talouden kitkemiseen tartuttiin tomerasti.

– Työnantaja yksinkertaisesti heitti ulos toimijat, jotka eivät kyenneet näihin toimiin.

Harmaan talouden ongelma on Turun telakalla ollut olemassa vuosia, Lehtonen sanoo. Siksikin hän haluaa nyt nostaa asian keskusteluun.

– Kun harmaan talouden annetaan kukoistaa siellä, ei suomalaisella alihankkijalla ole mitään mahdollisuutta päästä sisälle – saati saada urakoita.

Lehtosen katse on myös poliitikoissa.

– Nyt kun kaikki poliitikot hymistelevät tilausta, niin yksikään poliittinen taho tai toimija ei ole edellyttänyt sitä, että telakka alkaisi noudattaa lakeja ja sääntöjä – kitkisi harmaan talouden pois sieltä.

– Tämä on ollut ongelmana useamman vuoden, ja siihen on yritetty puuttua. Kukaan ei halunnut vaikeuttaa tilauksen tulemista, ymmärsimme koko yhtiön olevan vaikeuksissa. Nyt kun on uusi ikkuna avautumassa, näistä ongelmista puhuminen ei enää riitä – asiat pitää laittaa aidosti kuntoon, Lehtonen paaluttaa.