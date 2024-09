Vasemmistoliiton kansanedustaja Minja Koskela kritisoi ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa kaksoisstandardeista. Eduskunta keskusteli asiasta täysistunnossaan tiistaina.

– Selonteko tuomitsee täysin perustellusti Venäjän hyökkäyssodan ja ilmaisee tuen Ukrainalle, mutta jättää täysin mainitsematta Israelin miehittäjänä sekä sen, että Israel harjoittaa Gazassa ylimitoitettuja sotatoimia, Koskela sanoi.

Tuhansia kuolleita

”Läntinen yhteisö on epäonnistunut näkemään ja tuomitsemaan Israelin kammottavien sotarikosten laajuuden.”

Koskela muistutti siitä, että Gazassa on kuollut kymmeniätuhansia palestiinalaisia, joista yli puolet on naisia ja lapsia. YK:n alainen Maailman terveysjärjestö on varoittanut nälänhädästä. Hätäavun kuljetukset eivät riitä, koska Israel on hidastanut kuljetuksia.

– Läntinen yhteisö on epäonnistunut näkemään ja tuomitsemaan Israelin kammottavien sotarikosten laajuuden, ja valitettavasti ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko jatkaa vaikenemisen kulttuuria, Koskela totesi.

Presidentin arvot

Selonteon mukaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu arvopohjaiseen realismiin. Tätä tasavallan presidentin Alexander Stubbin presidentinvaalikampanjassaan lanseeraamaa käsitettä on julkisessa keskustelussa avattu nimeämällä Suomen keskeisiksi arvoiksi demokratia, oikeusvaltioperiaate, kansainvälinen oikeus, ihmisoikeudet, rauha, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

– Nämä arvot on helppo allekirjoittaa. Valitettavasti Gazassa tapahtuvan kansanmurhan käsittelemättä jättämisestä ei kuitenkaan hahmotu arvopohjainen realismi, vaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan epäjohdonmukaisuus, Koskela arvioi.

– Kaksoisstandardien sijaan Suomen täytyisi kyetä tuomitsemaan niin Venäjän, Israelin kuin kaikkien maiden kansainvälisen oikeuden vastaiset toimet.