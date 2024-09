Kansalaisjärjestö Finnwatchin tyytyväisyys valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) toimintaan oli lyhytaikaista. Järjestö kehui viime viikolla Purraa siitä, että hän oli Keskuskauppakamarin veropäivässä pohtinut listaamattomien yhtiöiden osinkoverojärjestelmän kokonaisuudistusta.

Finnwatch on kansalaisjärjestö joka pyrkii edistämään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullista liiketoimintaa.

– Nyt kehut tekisi mieli vetää takaisin, järjestö toteaa tiedotteessaan maanantaina.

”Toivottavasti lisääntyvä julkinen paine puree.”

Se viittaa Helsingin Sanomien juttuun, jonka mukaan Purra on esteenä osinkoverotuksen uusimman, niin sanottuihin osakevaihtoihin liittyvän porsaanreiän korjaamisessa. Valtiovarainministeriöstä on kerrottu lehdelle, että Purra ei ole toistaiseksi antanut valmistelulupaa sille, että ministeriö ryhtyisi tutkimaan ongelman korjaavaa veromuutosta.

– Purran jarrutuksella on seurauksensa, ja viesti tumput suorina seisoskelevista päättäjistä on tavoittanut yrittäjät ja verokonsultit. HS:n tietojen mukaan osakevaihtoja tehtaillaan nyt ennätysvauhtia, Finnwatch arvioi.

Finnwatch on pitänyt esillä kyseistä porsaanreikää. Sen elokuussa julkaisemat luvut kertovat, että osakevaihtoja on jo nyt toteutettu satoja joka vuosi. HS:n tiedot antavat osviittaa siitä, että vauhti on kiihtymässä.

– Toivottavasti lisääntyvä julkinen paine puree, ja kuulemme pian valtiovarainministeriöstä uutisia siitä, että järjestelmä korjataan, järjestö toteaa..

Se korostaa, että pelkkä porsaanreiän tukkiminen ei enää auta.

– Mikään yksittäinen osakevaihtojärjestelyt estävä laastari ei poista kirjanpitotempulla holdingyhtiöiden taseisiin jo luotua varallisuutta ja siitä seuraavaa, vuosiksi eteenpäin matalaksi muuttunutta verotusta. Holdingyhtiö-järjestelyn tehneiden yrittäjien saama verohyöty jää pysyväksi, mikäli Suomen idioottimainen tasevarallisuuteen sidottu osinkoverojärjestelmä jää ennalleen, järjestö tähdentää.

– Listaamattomien yhtiöiden osinkoverojärjestelmä on Suomessa nyt kokonaan rikki, eikä sitä voida enää korjata ennalleen ilman, että tasevarallisuuteen sidottu järjestelmä puretaan.

ILMOITUS ILMOITUS

Se vaatiikin hallitusta käynnistämään riippumattoman selvityksen listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotuksen kokonaisuudistuksesta.