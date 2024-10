Europarlamenttivaaleista on kulunut neljä kuukautta, ja kesälomiltaan palanneet europarlamentaarikot, mepit, ovat kotiutumassa ryhmiinsä. Vaalien jälkeen syntyi helposti sellainen väärä kuva, että vasemmistoryhmä hävisi vaalit, vaikka se menestyikin hyvin Pohjoismaissa. Elokuussa julkistettu uutinen Euroopan vasemmistoliiton perustamisesta lisäsi hämmennystä: toimivatko vasemmistoliiton kolme europarlamentaarikkoa nyt pienessä, muusta vasemmistosta irtaantuneessa ryhmässä?

Tämä kirjoitus kertaa europarlamenttivaalien tuloksen ja avaa sen, missä seurassa Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo europarlamentaarikon työtä tekevät.

Äärioikeisto voitti paljon, vasemmisto vähän



Europarlamentin kahdella suurella ryhmällä, sosiaalidemokraateilla (S&D) ja kristillisdemokraattien kansanpuolueella (EPP) on edelleen noin 45 prosenttia mepeistä.

ECR, jonka suurimmaksi puolueeksi nousi uusfasistisen taustan omaava Italian veljet, pysyi kymmenen prosentin osuuden tuntumassa. Muu äärioikeisto ei enää mahtunut Identiteetti ja demokratia (ID) -ryhmään. Sen seuraajista Ranskan Kansallisen rintaman johtama Patriots for Europe (PfE) nousi europarlamentin kolmanneksi suurimmaksi ryhmäksi. Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen johtama Europe of Sovereign Nations (ESN) sai pienimmän europarlamenttiryhmän osan. ID-ryhmän perillisten osuus paikoista nousi seitsemästä 15 prosenttiin.

Häviäjiä olivat edellisten eurovaalien voittajat, liberaalit (Renew) ja vihreät (Greens/EFA), joiden yhteenlaskettu osuus paikoista putosi 24 prosentista 18 prosenttiin. Vasemmistoryhmän osuus paikoista nousi reilun prosentin, ja vähemmän, jos ei oteta lukuun koeajalla ryhmässä olevaa yllättävää lisäystä, Italian viiden tähden liikettä.

Uusien vasemmistopuolueiden asema vahvistui



Niistä vasemmistoryhmän viime kauden puolueista, jotka jatkavat ryhmässä tällä kaudella, sai Ranskan La France Insoumise kolme lisäpaikkaa ja Suomen vasemmistoliitto kaksi. Yhden lisäpaikan puolueita ovat Belgian työväenpuolue, Irlannin Sinn Féin ja Ruotsin Vänsterpartiet. Baskimaan EH Bildu sai puolen paikan lisäyksen. Edellisellä mandaattikaudella Bildulla oli parlamenttipaikka vain puoli kautta, kun toinen puolikas oli vihreiden ryhmässä istuneella vaaliliittokumppanilla.

Saksan Die Linke menetti kaksi paikkaa, Espanjan Podemos, Kyproksen AKEL, Portugalin vasemmistoblokki ja Portugalin kommunistipuolue kukin yhden paikan.

Vasemmistoryhmä sai kesäkuun vaalien jälkeen yhteensä 12 uutta jäsentä neljästä puolueesta. Saksan eläintensuojelupuolue on uusvanha jäsen. Puolueen edustaja liittyi vasemmistoryhmään edellisen istuntokauden alussa, mutta siirtyi sitoutumattomiin jo vuoden 2020 alussa.

Italian vasemmisto ja Espanjan Sumarin edustajat nousivat uusina europarlamenttiin osana vasemmiston ja vihreiden vaaliliittoja.

Edellisen kauden sitoutumattomien ryhmään kuuluneen italialaisen Viiden tähden liikkeen jäsenanomus tuli vasemmistoryhmälle suurena yllätyksenä. M5S lupasi sitoutua vasemmistoryhmän arvoihin, ja se otettiin jäseneksi puolen vuoden koeajalla.

Kaikki vasemmistoryhmään kuuluneet puolueet eivät uusineet mandaattiaan Euroopan parlamentissa. Vahinko ei kuitenkaan ollut suuri, sillä Irlannin I4C ja Tšekin KSČM ovat äänekkäimmät Putinin ja Orbanin sympatisoijat vasemmistoryhmässä. I4C:n molemmat edustajat jäivät valitsematta. KSČM piti paikkansa, mutta jäi vasemmistoryhmän ulkopuolelle, koska ei sitoutunut noudattamaan sen arvoja.

Espanjan kommunistisen puolueen edustajien myötä europarlamentista putosi myös Yhtynyt vasemmisto, Izquierda Unida (IU), vasemmistolainen yhteistyöpuolue, jonka listalta kommunistit edellisissä vaaleissa valittiin.

Uusi puolue parlamentin vasemmistoryhmään



Euroopan parlamentin poliittisiin ryhmiin kuuluu yksi tai useampi Euroopan tason poliittinen puolue ja muita järjestöjä.

Kun vasemmistoliitto ja Vänsterpartiet saivat ensimmäiset meppinsä vuonna 1995, sai europarlamentin silloinen Yhtyneen vasemmiston ryhmä European United Left (GUE) uuden nimen ja alaryhmän. Uudeksi nimeksi tuli Yhtyneen vasemmiston ja pohjoismaisen vihreän vasemmiston ryhmä eli European United Left – Nordic Green Left (GUE-NGL). Vuonna 2021 ryhmän nimi yksinkertaistettiin nykyiseen asuun The Left in the European Parliament – GUE/NGL, Euroopan parlamentin vasemmisto.

Ensimmäisen Euroopan tason poliittisen puolueen vasemmistoryhmä sai vuonna 2004, kun Euroopan vasemmistopuolue (PEL, myös EL) perustettiin. Läheskään kaikki europarlamentin vasemmistoryhmässä olevat puolueet eivät ole liittyneet PELiin. Esimerkiksi Ruotsin vasemmistopuolue, Espanjan Podemos ja Portugalin Bloco eivät koskaan liittyneet siihen.

Nykyaikaisten vasemmistopuolueiden kritiikki PELiä kohtaan juontuu siitä, että suuri osa sen jäsenistä elää vielä kommunististen puolueiden kulta-aikaa. Monet niistä suhtautuvat positiivisesti Venäjän ja Unkarin politiikkaan. Ne ovat kyllä talouspolitiikassa vasemmistolaisia, mutta arvokysymyksissä hyvin konservatiivisia. Monet näistä puolueista ovat hyvin pieniä, paremminkin kommunismin perinneyhdistyksiä kuin poliittisia puolueita. Kuitenkin niiden ääni PEL:in päätöksenteossa painaa yhtä paljon kuin parlamentaaristen jäsenpuolueiden.

Kesällä Euroopan vasemmistopuolueesta eronneet vasemmistoliitto, Tanskan Punavihreät ja Taipumaton Ranska perustivat yhdessä Ruotsin Vänsterpartietin, Espanjan Podemosin ja Portugalin Blocon sekä ilman europarlamenttipaikkaa olevan Puolan Lewica Razemin (Vasemmisto yhdessä) kanssa uuden vasemmistopuolueen. Puolue sai nimen European Left Alliance for the People and the Planet (ELA), Euroopan vasemmistoliitto ihmisen ja planeetan puolesta.

ELA oli jo syntyessään vasemmistoryhmän suurin puolue 18 mepillään. PEL:iä edustaa 11 meppiä.

Europarlamentin vasemmistoryhmässä on nyt edustettuna kolme Euroopan tason puoluetta



ELA lisättiin viikko sitten EU:n Euroopan tason puolueiden rekisteriin. Siihen pääsyn edellytyksenä on, että puolueella on jäsenmaksua suorittavia jäseniä vähintään seitsemässä EU:n jäsenmaassa. Rekisterissä on nyt 12 europuoluetta. EU tukee puolueiden toimintaa merkittävillä määrärahoilla. Politico-lehden mukaan ELA:n avustus olisi ensi vuonna 1,6 miljoonaa euroa.

Nyt vasemmistoryhmässä on edustettuna kolme virallista europuoluetta. ELA:n ja PEL:in lisäksi Euroopan vapaa allianssi EFA on edustettuna sitä kautta, että Espanjan Baskimaa yhdisty -puolueen, EH Bildun, meppi on henkilöjäsenenä EFA:ssa. Useimmat EFA:n mepit kuuluvat vihreiden ryhmään.

Kolmen europuolueen lisäksi vasemmistoryhmässä on edustettuna ainakin kolme poliittista yhteisöä, Pohjoismainen vihreä vasemmisto, Animal Politics EU ja kommunististen puolueiden uusin yhteenliittymä.

Pohjoismaisella vihreällä vasemmistolla on vasemmistoryhmään kuuluvien kuuden Suomen, Ruotsin ja Tanskan mepin lisäksi kolme Tanskan Sosialistisen kansanpuolueen europarlamentaarikkoa, jotka kuuluvat vihreiden europarlamenttiryhmään.

Animal Politics EU on eurooppalaisten eläinsuojelupuolueiden puolue, joka ei kuulu EU:n puoluerekisteriin. Europarlamentin edellisellä mandaattikaudelle puolue sai kolme meppiä, joista yksi lliittyi vihreiden ja kaksi vasemmiston parlamenttiryhmään, Kesän vaaleissa Animal politicts sai vain kaksi meppiä, ja molemmat liittyivät vasemmistoryhmään.

Kommunististen ja työväenpuolueiden kansainvälinen kokous, The International Meeting of Communist and Workers’ Parties (IMCWP), pitää vuosittain kongressinsa neuvostonostalgian hengessä. Niihin osallistuvilla vasemmistoryhmän jäsenpuolueilla, Kyproksen AKELilla, Belgian työn puolueella ja Portugalin kommunistisella puolueella, on yhteensä neljä meppiä. Euroopan parlamentin sitoutumattomien ryhmästä IMCWP:n aktiiveja ovat Tšekin KSČM ja Kreikan KKE. KKE:llä on kaksi edustajaa europarlamentissa.

Mihin Euroopan vasemmistoliittoa tarvitaan?



Edellä on jo esitelty syitä sille, että monet Euroopan vasemmistopuolueen jäsenet tuntevat olonsa epämukavaksi puolueessa, ja miksi jäseniä on eronnut ja miksi enemmistö Euroopan vasemmistopuolueista ei koskaan ole liittynyt PEL:iin.

Toinen ELA:n kahdesta puheenjohtajista, entinen ruotsalainen europarlamentaarikko Malin Björk, kiteytti ELA:n tarpeen seuraavasti Euronewsille antamassaan haastattelussa:

– Liitto kasvaa tarpeesta saada foorumi joka on vihreä, feministinen ja vasemmistolainen. Emme sulje oviamme muilta puolueilta, joilla on vahva ekologinen näkökulma, vahva feministinen näkökulma ja jotka tukevat voimakkaasti Ukrainaa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan.

Euroopan vasemmistoliitolla on vasta seitsemän jäsenpuoluetta, mutta se on jo suuri monella kriteerillä. ELA:n jäsenpuolueilla on enemmän europarlamentin ja kansallisten parlamenttien jäseniä kuin vanhan Euroopan vasemmistopuolueen jäsenpuolueilla.

Muutama PEL:in jäsen harkitsee siirtymistä ELA:n jäseneksi; syksy näyttää, miten moni siirtyy. Mutta eniten uusia jäseniä on odotettavissa niistä uusista tai uudistuneista vasemmistopuolueista, jotka eivät ole halunneet liittyä Euroopan vasemmistopuolueeseen.

Yksi joukko uusia potentiaalisia jäseniä löytyy ELA:n perustajajäsenen, puolalaisen Razemin, yhteistyökumppaneista. Tyytymättömyys monen Euroopan vasemmistopuolueen jäsenen linjaan muun muassa Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa johti viime tammikuussa Keski- ja Itä-Euroopan vihreän vasemmistoliiton (CEEGLA) perustamiseen. Siihen kuuluvat kuusi puoluetta ja liikettä ovat Puolasta, Unkarista, Ukrainasta, Tšekistä, Liettuasta ja Romaniasta.

Kirjoitus on julkaistu osana Kansan Uutisten ja Vasen Kaista -verkkolehden toimituksellista yhteistyötä.

