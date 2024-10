Vasemmistoliitto katsoo, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen valtavat leikkaukset kehityspolitiikasta ovat paitsi eettisesti vastuuttomia, myös vahingollisia Suomen ulkopoliittiselle liikkumatilalle ja uskottavuudelle.

Kansanedustaja Veronika Honkasalo pitää Orpon hallituksen valitsemaa kehityspolitiikan suuntaa vääränä, vastuuttomana ja lyhytnäköisenä. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta käsitteli kaupan ja kehitysyhteistyön selontekoa tänään tiistaina.

– Kehitysyhteistyön rahoitusta on lähdetty ohjaamaan Suomen kaupalliseksi hyödyksi – se jos mikä on uuskolonialismia, Honkasalo sanoo.

”Rahoituksen leikkaus syö Suomen arvostusta ja vaikutusmahdollisuuksia kansainvälisessä politiikassa.”

Honkasalon mukaan kehityspoliittisesta ohjelmasta puuttuvat nyt kokonaan kansainvälisten velvoitteiden mukaiset päämäärät ja tavoitteet. Tämä tarkoittaisi, että ensimmäistä kertaa historiassa Suomen kehityspolitiikan päämääränä ei ole köyhyyden poistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen, vaan painotus on vientimahdollisuuksien edistämisessä.

– Globaalin etelän luottamus länsimaihin on murentumassa kaksoisstandardien vuoksi. Suomen on osoitettava teoissa, että me kannamme vastuumme, Honkasalo sanoo.

Suomi on aikaisemmin pitänyt vahvasti esillä demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota. Nyt ne ovat Honkasalon mukaan taka-alalla, eivätkä enää Suomen kehityspolitiikan varsinaisina tavoitteina. Lisäksi vastaanottajamaille esitetään ehtojakehitysavun saamiseksi, kuten, että valtioiden on vastaanotettava omia kansalaisiaan.

– Viime päivinä meille on tullut selväksi, että Suomen ulkopoliittinen linja on nykyään perussuomalaisten tasa-arvon vastainen linja, Honkasalo arvioi.

– Muu hallitus on siunannut ministeri Tavion päätöksen olla liittymättä Ukrainan tasa-arvoliittoumaan. Mikään hallituksen rustaama osio Ukrainan jälleenrakentamiseen ei poista tätä tosiasiaa

Hän viittaa perussuomalaisia edustavaan ulkomaakauppaministeriin Ville Tavioon..

Honkasalo tähdentää sitä, että Orpon oikeistohallitus leikkaa kehitysyhteistyön rahoitusta aikana, jona köyhyys ja epävakaus pahenevat ympäri maailmaa.

– Rahoituksen leikkaus syö Suomen arvostusta ja vaikutusmahdollisuuksia kansainvälisessä politiikassa, hän sanoo.

– Vasemmistoliiton mielestä Suomen on kannettava globaali vastuunsa. Kehityspolitiikka kaipaa jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta.