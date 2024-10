Vasemmistoliiton kansanedustajan Timo Furuholmin mielestä Suomen ja EU:n on tehtävä kaikkensa, jotta Venäjä lopettaa kansainvälisen oikeuden vastaisen laittoman hyökkäyksensä ja Ukrainaan saadaan rauha.

– Meidän on tärkeää ymmärtää, että Ukrainan saama sotilaallinen ja taloudellinen tuki vaikuttaa myös ratkaisevasti siihen, millainen sen tuleva neuvotteluasema suhteessa Venäjään tulee olemaan, eli rauhan ehtoihin, hän sanoi tänään tiistaina eduskunnassa, jossa keskustellaan parhaillaan Euroopan unionin sotilaallisesta avustusoperaatiosta Ukrainan tukemiseksi eli EUMAM-avustusoperaatiosta. Se aloitettiin marraskuussa 2022 vastauksena Ukrainan avunpyyntöön.

– On ukrainalaisten itsensä päätettävissä, millaisilla ehdoilla rauha tulevaisuudessa rakennetaan. Vain he itse voivat arvioida, millaisen hinnan he ovat valmiita maksamaan sodan jatkamisesta tai sen lopettamisesta, Furuholm sanoi.

”Ukrainan saama tuki vaikuttaa myös ratkaisevasti siihen, millainen sen neuvotteluasema suhteessa Venäjään tulee olemaan.”

Furuholm arvioi olevan äärimmäisen tärkeää, että Suomi tukee Ukrainaa sekä sotilaallisin että rauhanomaisin keinoin.

– On tärkeää jatkossakin tukea Ukrainan kykyä puolustaa suvereniteettiaan, alueellista koskemattomuuttaan sekä suojella siviilejä, Furuholm sanoi keskustelussa pitämässään vasemmistoliiton ryhmäpuheessa.

Furuholm totesi myös olevan hienoa, että Suomi tukee Ukrainaa monin eri tavoin.

Suomi jatkaa Ukrainan tukemista muun muassa kehitysyhteistyön, puolustusmateriaaliavun, siviilikriisinhallinnan ja humanitaarisen avun sekä kansalaisjärjestöjen, Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja Nato-rahastojen kautta.

– Tärkeää on myös se, että Suomi ylläpitää kansallista valmiutta vastata nopeasti ja joustavasti Ukrainan muuttuviin koulutustarpeisiin. On oleellista antaa juuri sellaista apua, mitä Ukraina tarvitsee, Furuholm sanoi.