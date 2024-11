Donald Trump on voittanut Yhdysvaltain presidentinvaalit murskaavasti. Joe Bidenin varapresidenttinä toimineen Kamala Harrisin mahdollisuudet voittoon olivat keskiviikkona puoliltapäivän Suomen aikaa menneet.

Harrisin epäonnistumista kuvaa muutama luku erittäin hyvin.

1. Trump saa enemmistön kaikista äänistä

Kun Trump nousi presidentiksi vuonna 2016, sai hän selvästi vähemmän kokonaisääniä kuin demokraattien ehdokas Hilary Clinton. Tuolloin Trumpin voitto perustui muutaman avainosavaltion voittoon. Trump sai lähes kolme miljoonaa ääntä vähemmän kuin Clinton.

Nyt on käymässä päinvastoin, Harrisin äänipotti on jäämässä pienemmäksi kuin Trumpin. Edellisen kerran republikaaniehdokas on onnistunut keräämään enemmän ääniä vuonna 2004 – tuolloin George W. Bush valittiin jatkokaudella vuoden 2001 terrori-iskujen jälkimainingeissa.

Vuonna 2020 Joe Biden sai yli seitsemän miljoonaa ääntä enemmän kuin Trump. Kääntelee tulosta miten päin voi, on muutos järisyttävän iso.

2. Vähemmistöjen muutos



Demokraateilla on pitkään ollut yhdessä asiassa etulyöntiasema, vähemmistöt kuten latinot ovat äänestäneet demokraatteja enemmän. Nyt tämäkin trendi on muuttumassa.

Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen painotti X-palvelussa latinomiesten merkitystä vaaleissa.

– Ilmassa on merkkejä siitä, että latinoäijät äijäilee kisaa Trumpin eduksi. Demokraattien kannatus saattaa toki monin paikoin kasvaa ääntenlaskun edetessä. Silti hankalaa voittaa, jos omat perinteiset tukiryhmät lipeävät, Teivainen kirjoitti keskiviikkoaamuna Suomen aikaa.

Toki Yhdysvalloissa nähtiin yleinen oikeistopuhuri. Trumpin äänimäärä kasvoi selvästi myös demokraattien vahvoilla seuduilla. Tämä on takaamassa Trumpille ja republikaaneille murskavoiton.

3. Trump saa värisuoran



Republikaanit ovat saamassa haltuunsa myös senaatin. Demokraatit menettivät yhden paikan enemmistönsä. Tämä helpottaa Trumpin tulevaa hallintoa, sillä republikaanienemmistöinen senaatti ei pyri estämään hänen esityksiään.

Alahuoneessa republikaaneilla oli enemmistö jo valmiiksi, eikä siihen ole tulossa muutosta. Jos on kokoomuksella värisuora Suomessa, on sellainen pian Trumpillakin.

4. Vanhan toistoa



Demokraateille ja miksei muullekin äärioikeistoa vastustaville voimille Trumpin voitto on jälleen osoitus, että oppi ei vieläkään ole mennyt perille. Harris maalasi Trumpista kuvaa, jonka mukaan Trump on fasisti, vaarallinen ja paljon muuta. Eikä Harris väärässä ole, mutta ongelma on siinä, että noilla asioilla ole mitään merkitystä Trumpin kannattajille.

Sama pätee Suomessa. Perussuomalaisia vastaan yritetään käydä osoittamalla, kuinka pöhköä ja haitallista puolueen politiikka on. Tämä on omille puhumista, ei perussuomalaisten kannattaja vaihda leiriä, koska vastustaja sanoo puolueen toimivan väärin.

Samalla tavoin kävi Harrisille. Kun oma vaihtoehto unohtuu ja tekeminen keskittyy vastapuoleen, hyötyy ainoastaan vastapuoli.

Siinä ei auta itkeä, että miksi Trumpille ja muille ei käy samoin. Trump keskitti paljon sanomastaan Harrisin ja demokraattien demonisoimiseen.

Pitäisikö lopettaa provosoituminen, kun vastapuoli sanoo jotain tosi tyhmää?

