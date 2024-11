Turussa 11 vasemmistoliiton kuntavaaliehdokasta ilmoitti perjantaina luopuvansa ehdokkuudesta. Syynä on se, että kahta kaupunginvaltuutettua, Johannes Yrttiahoa ja Elina Sandelinia ei hyväksytty ehdokaslistalle.

Kuntavaalit pidetään huhtikuussa.

Ehdokkuudesta vetäytyvät Tero Ahlgren, Taimi Linna, Sari Lähteenmäki, Erkki Haapaniemi, Merja Hakanen, Eila Hannula, Reijo Nylander, Paavo Mäkinen, Eva-Liisa Raekallio, Max-Mikael Rauvola-Rosa ja Päivi Takkinen.

He ilmoittivat vetäytymisestään avoimella kirjeellä, jonka toimittivat medialle. Turun Vasemmistoliittokin sai lukea asiasta lehdistä.

Yhdistyslain vastaista toimintaa?

Perusteluna on muun muassa se, että ehdokasasettelupäätökset on tehty yhdistyksen sääntöjen vastaisesti. He toteavat, että sääntöjen mukaan kevät- tai syyskokous päättää kuntavaalien ehdokasasettelusta. Nyt viimeiset ehdokkaat on kuitenkin nimennyt yhdistyksen hallitus.

Turun Vasemmistoliitto vastasi perjantaina väitteeseen tiedotteella, jossa se totesi yhdistyksen syyskokouksessa annetun kunnallistoimikunnalle mandaatti nimetä viimeiset ehdokkaat.

– Tämä ei ole uusi toimintatapa, näin on toimittu Turun Vasemmistoliitossa ennenkin. Kuntavaalien ehdokasasettelusta ei sääntöjen mukaan järjestetä jäsenäänestystä, tiedotteessa sanotaan.

Siinä toistetaan myös se, että ehdokaslistan ulkopuolelle jättämisen perusteena on jatkuva epäluottamus ja yhteisten sopimusten noudattamatta jättäminen sekä epäasiallinen käytös puoluetovereita kohtaan.

– Syitä on avattu enemmän henkilökohtaisesti asianomaisille, mikäli henkilöt ovat sitä itse toivoneet, tiedotteessa sanotaan.

Poliittista erimielisyyttä?

Allekirjoittajat puolestaan toteavat, että Turun Vasemmistoliiton johto on ehdokasasettelusta tiedottaessaan toiminut tavalla, jota ei voi pitää millään tavoin hyväksyttävänä.

– Julkisuuteen on esitetty täysin paikkaansapitämättömiä väitteitä näiden valtuutettujen toiminnasta. Heitä on syytetty useaan otteeseen julkisesti mm. epäasiallisesta käytöksestä kertaakaan perustelematta väitteitä, avoimessa kirjeessä sanotaan.

Siinä arvioidaan myös, että syyt ovat poliittisia.

– Sandelin ja Yrttiaho ovat arvostelleet kokoomuksen johtamaa Turun pormestarisopimusta, johon vasemmistoliitto sitoutui saadakseen puoleksi valtuustokaudeksi apulaispormestarin paikan. Pormestaripolitiikka on tarkoittanut monien leikkausten hyväksymistä ja täyskäännöstä puolueen ennen 2021 vaaleja noudattamaan linjaan.

Allekirjoittajat kuvaavat Sandelinin ja Yrttiahon toimintaa esimerkilliseksi ja uhkaavat vaalitappiolla, jos toimikunta ei peru päätöstään.