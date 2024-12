Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aino-Kaisa Pekonen vaatii sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusoa (ps) selventämään mistä eduskunnan on tarkoitus päättää ensi viikon sairaalaäänestyksessä.

Vielä torstaina ministeri Juuso puolusti eduskunnassa voimakkaasti yöpäivystyksien lakkautuksia, kun taas perjantaina hän väläytti jatkoa Oulaskankaan ympärivuorokautiselle päivystykselle, jonka lakkauttaminen sisältyy hallituksen esitykseen.

– Sairaalasekoilu vie loputkin uskottavuuden rippeet Orpon hallituksen sote-politiikalta, Aino-Kaisa Pekonen sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

– Eduskunnan pitäisi äänestää tiistaina sairaalaverkon kohtalosta, eikä vastuuministeri tiedä itsekään mitä on tarkoitus lakkauttaa ja mitä säilyttää. Ministeri Juuson on pysäytettävä sairaalafarssi ja kerrottava mistä eduskunnan on tarkoitus äänestää, Pekonen sanoo.

”Sairaalasekoilu vie loputkin uskottavuuden rippeet Orpon hallituksen sote-politiikalta”

Pekosen mukaan sairaala- ja päivystysverkkoa koskevaa esitystä ei pystytty käsittelemään huolellisesti sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, sillä hallituspuolueet päättivät lopettaa asiantuntijakuulemiset ilman tarvittavia lisäselvityksiä muun muassa kustannuksiin liittyen. Myös alueiden tekemät omat laskelmat on pääosin sivuutettu.

– Viimeistään nyt on selvää, että kyse ei ole vaikutusarvioihin perustuvista tehostamistoimista vaan mielivaltaisesti kohdistuvista leikkauksista, joista päätetään huutoäänestyksellä ja laput silmillä. Kouvolan ja Oulaskankaan yöpäivystykset on tärkeää säilyttää, mutta samalla koko huonosti valmisteltu esitys tulisi vetää pois, Pekonen sanoo.

Pekonen pitää ennenkuulumattomana tilannetta, jossa eduskunta on äänestämässä esityksestä, jonka todelliset seuraukset ovat pimennossa ja ministerin epämääräisten lupauksien varassa. Sosiaali- ja terveysministeri Juuson mukaan Oulaskankaan yöpäivystyksen säilyttämisellä voitaisiin tarkoittaa uutta hallituksen esitystä sen jälkeen, kun eduskunnassa oleva sairaalaverkkoesitys on hyväksytty.

– Mikäli tarkoituksena on ostaa kokoomuksen ja perussuomalaisten kapinalliset edustajat ministerin puolelle, tulisi laki valmistella kokonaisuudessaan uusiksi. Kaikkein järkevintä olisi luopua sairaala- ja päivystysverkon romuttamisesta kokonaan ja antaa alueiden itse päättää palveluistaan, Pekonen sanoo.