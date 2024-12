Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen arvioi, että perussuomalaiset pettivät Oulun eteläisen alueen asukkaat, kun eduskunta äänesti tiistaina hallituksen esityksestä, jolla supistetaan monen sairaalan toimintaa ja keskitetään yöpäivystyksiä.

Hallituksen esitys hyväksyttiin äänin 101–96. Koko vasemmistoliiton eduskuntaryhmä äänesti hallituksen pakkokeskittämislakia vastaan.

Oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen on tiistain äänestyksen jälkeen pettynyt hallituspuolueiden äänin läpivietyyn päätökseen.

Sairaalaverkon mikromanagerointi Helsingistä käsin on järjetöntä.

– Olen syvästi pettynyt erityisesti perussuomalaisten toimintaan tässä asiassa, joka on valmisteltu heidän ministerinsä johdolla, Sarkkinen sanoi.

– Uskon, että moni suomalainen jakaa tämän pettymyksen. Tuntuu että perussuomalaiset ovat unohtaneet ihmisten palvelut ja arjen huolet ja keskittyneet kulttuurisotiin ja maahanmuuttajien kiusaamiseen.

Yöpäivystys lakkaa Oulaisissa

Lakimuutos lopettaa muun muassa Oulaisissa sijaitsevan Oulaskankaan yöpäivystyksen ja supistaa monen muun sairaalan päivystystä ja toimintoja. Oulaskankaan yöpäivystys palvelee yli sadan tuhannen ihmisen väestöpohjaa pitkien etäisyyksien alueella.

– Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkauttaminen heikentää alueen ihmisten palveluiden saavutettavuutta, ja sulkemisesta saatavat säästöt ovat epävarmoja. Myös alueen elinvoima kärsii, Sarkkinen sanoi.

– Hyväksytty lakimuutos sulkee Oulaisten yöpäivystyksen, vaikka hallitus pyrkii hämärtämään tätä tosiasiaa epämääräisillä puheilla mahdollisesta jatkotarkastelusta. Tätä tosiasiaa hallituspuolueen edustajat eivät pääse karkuun.

Sarkkisen mielestä sairaaloiden välisestä työnjaosta päättäminen pitäisi jättää alueille itselleen.

– Sairaalaverkon mikromanagerointi Helsingistä käsin on järjetöntä. On surullista, että Orpon ja Purran hallitus on lähtenyt pakkokeskittämisen tielle.