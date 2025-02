Yhdysvaltain presidentti Donald Trump petti Ukrainan häpeällisellä ja vaarallisella tavalla, sanoo vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson. Andersson kommentoi Trumpin hallinnon lausuntoa Facebook-kirjoituksessaan.

Anderssonin mukaan Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth vei kaikki Ukrainalle tärkeät kysymykset neuvottelupöydältä julkisilla puheenvuoroillaan jo ennen minkäänlaisten neuvottelujen alkua.

– Hän on ilmoittanut, että Ukraina ei tule saamaan vanhoja rajojaan takaisin. Hän on ilmoittanut, että Ukrainaa ei tulla hyväksymään Naton jäseneksi. Hän on ilmoittanut, että Yhdysvallat ei tule lähettämään joukkoja Ukrainaan turvaamaan mahdollisesti syntyvää tulitaukoa. Jos joku muu maa lähettää, niin mahdollinen hyökkäys niiden sotilaita vastaan ei tule aktivoimaan Naton viidettä artiklaa, Andersson tiivistää Hegsethin sanoman.

– Riippumatta siitä, mitä ajattelee näiden ehtojen kannattavuudesta ja realistisuudesta, niin tosiasia on se, että niiden ilmoittaminen julkisuuteen ennen ”neuvotteluiden” alkamista on Ukrainan heittämistä bussin alle. Se vie heiltä kaikki ne kortit, joita heillä olisi pitänyt olla neuvotteluissa Venäjän kanssa. Nyt Putin voi kävellä ”neuvotteluihin” ja poistua ilman mitään myönnytyksiä, hän jatkaa.

Andersson painottaa, että kaikki haluavat rauhaa paljon kärsineeseen Ukrainaan. Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan alusta tulee pian kuluneeksi neljä vuotta.

– Mutta ei rauhaa millä ehdoilla tahansa, vaan niin tasapainoisesti kuin näissä olosuhteissa vain on mahdollista. Alueluovutukset ovat valitettavasti realistinen skenaario, mutta tällä hetkellä rintamalinja on niin syvällä Ukrainan puolella, että se tarkoittaisi luopumista noin viidesosasta maa-alueista, Andersson kirjoittaa.

Vielä oleellisempaa Ukrainan kannalta ovat turvatakuut.

– Sen on oltava osa jonkinlaista kollektiivista turvallisuusarkkitehtuuria, jotta se voi luottaa tulitauon tai rauhan pysyvän aggressiivisen hyökkääjän toimien jälkeen. Tämä oli Suomen Nato-päätöksen keskeinen syy, ja se on myös Ukrainalle tulevaisuuden yksi olennaisin kysymys.

Eroon USA-riippuvuudesta

Euroopalle nykyinen tilanne on valtava näytön paikka, kuuluu Anderssonin viesti. Kun Yhdysvallat on sulkenut julkisesti tiet muiden turvallisuusarkkitehtuurien piiriin, on jäljellä EU-jäsenyys.

– Sen arvo ja merkitys korostuu nyt voimakkaammin. On iso kysymysmerkki, kuinka nopeasti Ukraina voi täyttää jäsenyyden kriteerit. Niistä joustaminen taas uhkaa synnyttää uusia vakavia ongelmia EU:n yhtenäisyyden kannalta. Yhdysvaltojen linjaukset tarkoittavat myös, että Euroopan on kannettava vastuuta mahdollisesta tulitauon tai rauhan turvaamisoperaatiosta alueella.

Andersson sanoo olevansa yhdestä asiasta samaa mieltä Donald Trumpin kanssa: Eurooppa ei voi olla riippuvainen Yhdysvalloista. Euroopan on Anderssonin mukaan seistävä omilla jaloillaan, ja sen pitää tehdä omista arvoistaan lähtöisin olevaa politiikkaa.

– Emme voi rakentaa turvallisuuttamme tai ulkopolitiikkaamme sellaisen liittolaisen kanssa, joka on valmis uhraamaan eurooppalaisia valtioita omien intressiensä edessä. Sellaisen, joka tietoisesti toimii kansainvälistä oikeutta ja monenkeskisiä instituutioita vastaan polulla kohti yhä voimistuvaa autoritaarisuutta.