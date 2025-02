Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton turkulainen kansanedustaja Timo Furuholm?

– Ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu vie isoimman osan keskustelusta. Münchenin turvallisuuskonferenssi jätti jälkeensä kysymyksiä, ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toimillaan luonut niitä lähinnä lisää. Eurooppa ja Ukraina on jäänyt neuvottelujunasta jälkeen ja siihen liittyvät riskit on tunnistettava.

– Euroopan on saatava rivinsä nopeasti järjestykseen ja pyrkiä neuvottelupöytään yhdessä Ukrainan kanssa. Trumpin hallinnon kaaosmaisuus on yllättänyt kaikki ja nyt tuntuu siltä, että isoin hyötyjä on ikävä kyllä Vladimir Putin.

”Olen aina tykännyt Perpan tyylistä ja tavasta toimia.”

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Vasemmistoliitto on pyrkinyt tuomaan esiin Ukrainan itsemääräämisoikeuden. Vain Ukrainalla on oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan. Tässä tärkeä työkalu on Ukrainan tukeminen ja Euroopan yhtenäisyyden painottaminen.

– Kuinka paljon voimme luottaa Yhdysvaltoihin kumppanina, jos puheet ja teot ovat Euroopan ja Ukrainan kannalta epäsuotuisia?

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Valiokuntatasolla on käyty paljon keskustelua asian tiimoilta. Myös muita keskustelua ohjaa paljon maailmanpolitiikan heilahdukset, pitää tarjota näkemyksiä ja pohdiskelua asian tiimoilta.

– Olen yrittänyt myös tässä ilmastossa pitää yllä sisäpoliittisia kysymyksiä, jotka tuntuvat suomalaisten arjessa.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Hallitus runnoi läpi taas yhden työntekijän asemaa heikentävän lain, kun leipomotyöntekijöiden yölisät vedettiin laista pois. Tällä tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia kyseisen työntekijäryhmät palkkaukseen ja hyvinvointiin. Hallituksen työn linja osaa ottaa, muttei antaa.

– Myös kulttuuripoliittinen selonteko saapui eduskuntaan ja aihe aiheutti paljon keskustelua.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Luen vanhan pelikaverini Perparim Hetemaj’n kirjaa. Olen aina tykännyt Perpan tyylistä ja tavasta toimia. Hänen periksiantamattomuutensa inspiroikoon monia nuoria futisjunnuja.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.