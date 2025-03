Vasemmistoliiton kansanedustajat Minja Koskela ja Aino-Kaisa Pekonen kritisoivat kovasanaisesti sitä, että hallituksen yksityisten lääkärikäyntien Kela-korvauksiin laittama summa kasvaa 500 miljoonasta 633 miljoonaan euroon.

– Alunperinkin raha olisi pitänyt laittaa julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden vahvistamiseen. Yksityisiin Kela-korvauksiin laitettavat rahat eivät lyhennä hoitojonoja tai vahvista hoidon jatkuvuutta. Sen sijaan ne lihottavat terveysjättien kassoja, Koskela sanoo.

Kela-korvauksiin lisää rahaa

ILMOITUS ILMOITUS

”Hallitus on myös leikkaamassa edelleen lähes 200 miljoonaa euroa sotesektorilta.”

Valtion rahoitusosuus Kela-korvauksista on edelleen 335 miljoonaa euroa. Kokonaissumman nousu johtuu sairausvakuutusmaksujen rahoitustavan muutoksesta. Vaikka valtion rahoitusosuus ei nouse, kansalaiset maksavat kuitenkin Kela-korvauksista enemmän kuin ennen.

Koskela ja Pekonen vaativat, että pääministeri Petteri Orpo (kok.) antaa viipymättä ilmoituksen soten rahoituksesta.

– Yksityisen hoidon Kela-korvauksiin käytettävä kokonaissumma nousee samaan aikaan, kun hallitus leikkaa hyvinvointialueilta, Pekonen ihmettelee.

– Tämä ei sovi minun oikeudentuntooni, ja tuskin myöskään kansalaisten. Tässä tilanteessa on välttämätöntä, että pääministeri antaa ilmoituksen soten rahoituksesta.

Omalääkärille viikossa

Vasemmistoliitto ohjaisi yksityisiin Kela-korvauksiin käytettävät rahat hyvinvointialueille ja rakentaisi sillä omalääkäri- ja omatiimimalleja. Samalla hoitotakuu lyhennettäisiin seitsemään vuorokauteen, jolloin omalle lääkärille pääsisi viikossa.

– On hyvä muistaa, että hallitus on myös leikkaamassa edelleen lähes 200 miljoonaa euroa sotesektorilta, eikä ole vielä kertonut säästökohdetta. Varmaa on, että kun sosiaalihuollosta leikataan, niin kärsijöinä ovat ne, joilla on valmiiksi vaikeaa, Koskela sanoo.

Myös se ihmetyttää, mitkä tahot samaan aikaan saavat rahaa.

– Tässä tilanteessa on erittäin ongelmallista, että yksityiselle ollaan suuntaamassa lisää rahaa ilman minkäänlaista keskustelua, Pekonen päättää.