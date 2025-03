Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson arvioi, että Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan muuttaa Turkkia diktatuuriksi Euroopan silmien edessä

Andersson viittaa Turkin viimeviikkoisiin tapahtumiin, kun oppositiojohtaja, Istanbulin pormestari Ekrem İmamoğlu pidätettiin yhdessä kymmenien muiden opposition toimijoiden kanssa. Oikeus hylkäsi väitettyjä terrorismiyhteyksiä koskevat syytökset, mutta korruptiosyytteet ovat yhä voimassa ja İmamoğlu pidätettiin sunnuntaina virastaan.

– Syytteitä pidetään tekaistuina ja poliittisesti motivoituneina, sillä İmamoğlu on seuraavien presidentinvaalien merkittävin haastaja Erdoğanille, joka on johtanut Turkkia autoritaarisella otteella jo yli 20 vuotta niin pääministerinä kuin presidenttinä, Andersson toteaa tänään tiistaina julkaisemassaan facebook-kirjoituksessa.

”EU-maiden johtajat taas kerran ovat valmiita sulkemaan silmänsä.”

Andersson huomauttaa, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja venäjän presidentin Vladimir Putinin ideologinen liitto sekä länsimaiden ponneton linja Trumpin suhteen ovat vaarallisia, koska ne vahvistavat autoritaarisia johtajia myös muualla.

Vanhan toistoa

Andersson muistuttaa Erdoğanin jo aiemminkin säännöllisesti vanginneen kurdikaupunkien pormestareita sekä DEM-puolueen oppositiotoimijoita, toimittajia, ay-aktiiveja sekä tutkijoita.

– Pääoppositiopuolueen johtajan vangitseminen on kuitenkin jopa Erdoğanin mittapuulla raju eskalaatio, hän arvioi.

Pidätystä seurasivat ympäri Turkkia suurimmat mielenosoitukset sitten vuonna 2013 alkaneiden laajojen protestien. Yli tuhat on pidätetty ja Turkki on pyytänyt sulkemaan satoja sosiaalisen median tilejä.

– Ehkä vielä huomattavampaa on se, että İmamoğlu sai Tasavaltalaisen Kansanpuolueen (CHP) presidenttiehdokasäänestyksessä sunnuntaina jopa lähes 15 miljoonaa ääntä, Andersson sanoo.

CHP kehotti kansalaisia protestoimaan hallitusta vastaan äänestämällä İmamoğlu ehdokkaaksi ja avasi äänestyksen myös muille kuin puolueen jäsenille. Sen omien tietojen mukaan melkein 90 prosenttia äänistä tuli puolueen ulkopuolisilta ihmisiltä.

Silmät suljettuina

– Lisäksi tulee myös nähdä, miten Erdogan toimii ja pyrkii kiristämään otettaan myös kurdialueilla tällä hetkellä, hän muistuttaa.

Andersson viittaa siihen, että Kurdistanin työväenpuolue (PKK) julisti maaliskuun alussa yksipuolisen tulitauon johtajansa Abdullah Öcalanin kehotuksesta, mutta Turkki jatkaa yhä sotilastoimia Syyrian ja Pohjois-Irakin kurdialueilla.

– Siinä, missä PKK olisi valmis lopettamaan 40 vuotta kestäneet taistelut ja muodostamaan kestävän rauhan, on Erdoğan painottanut, että Turkki taistelee “viimeiseen terroristiin asti”.

Myös Rojavassa Turkki on jatkanut iskujaan kurdeja vastaan, vaikka Syyrian nykyinen hallinto on virallisesti sopinut alueen integroimisesta muodostuvaan uuteen Syyriaan. Turkki on syyllistynyt kidutuksen kaltaisiin sotarikoksiin ja hyökännyt siviilikohteisiin, kuten sairaaloihin sekä kouluihin.

– Huolestuttavinta tässä kaikessa on se, että Erdoğan toimii näin suoraan EU:n valvovan silmän alla. Kun Turkkia muutetaan diktatuuriksi, kääntyy katse jälleen EU:hun. aikooko se reagoida Erdoğanin toimintaan?, Andersson kysyy.

Hän muistuttaa myös siitä, että Turkilla on Naton toiseksi suurin armeija Yhdysvaltojen jälkeen, ja siitä, että Turkki on osallistunut Iso-Britannian koolle kutsumaan “coalition of the willing”-liittoumaan Ukrainan tukemiseksi ja sille kaavaillaan myös mahdollisuutta päästä osaksi Euroopan unionin 150 miljardin panostuksista puolustusteollisuuteen.

– Näyttää siis siltä, että EU-maiden johtajat taas kerran ovat valmiita sulkemaan silmänsä räikeille ihmisoikeusloukkauksille sekä demokratian perusperiaatteiden rikkomiselle. Syynä ovat raha ja aseet, Andersson sanoo.