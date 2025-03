Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski pitää käsittämättömänä, että hallitus näyttää kävelevän eduskunnan yli eheytyshoitojen kieltämistä koskevassa asiassa.

Lakivaliokunnassa Rikkomaton-kansalaisaloitetta hyväksymässä ollut Lohikoski on tehnyt asiasta kantelun valtioneuvoston oikeuskanslerille viime perjantaina oikeusministerin ilmoitettua, ettei aio viedä asiaa eteenpäin.

– Eduskunta on ilmaissut tahtonsa ja edellyttänyt hallitukselta ripeää lainvalmistelun käynnistämistä eheytyshoitojen kriminalisoimiseksi, Pia Lohikoski sanoo.

– Oikeusministeriössä on käynnistettävä hanke eduskunnan kannan johdosta. Hallitus on tästä vastuussa eduskunnalle. Se, miten hallitus näyttää halveksuvan ylimmän valtioelimen kantaa, on pöyristyttävän ylimielistä ja röyhkeää, Lohikoski sanoo.

Pia Lohikoski osoittaa sanansa hallituksen lisäksi kokoomukselle ja RKP:lle. Pääministeri Petteri Orpo (kok) ilmoitti maanantaina, että hän ei usko asian etenevän tällä hallituskaudella. Tämä johtuu pääministerin mukaan siitä, että asiasta ei ole hallitusohjelmakirjausta, eikä hallituksessa ole yhtenäistä kantaa eheytyshoitojen kieltämiseksi.

– Sateenkaarivihaa lietsovien perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien toiminta ei tietenkään yllätä, toteaa Pia Lohikoski.

– Hämmästyttävää on, aikovatko pääministeri, kokoomus ja RKP todella katsella selkärangattomina hiljaa vierestä, kun heidän tukemansa eduskunnan kanta revitään roskakoriin. Viittaukset hallitusohjelmaan ovat merkityksettömiä, kun asiasta ei ole kirjauksia hallitusohjelmassa ja kyse on ylimmän valtioelimen kannasta. Hallituksen tehtävänä on eduskunnan tahdon toteuttaminen, Lohikoski muistuttaa.