Vasemmistoliiton kansanedustaja, eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Jessi Jokelainen arvostelee jyrkästi hallituksen aikeita kiristää työttömien karensseja. Helsingin Sanomain tietojen mukaan hallitus valmistelee esitystä, joka muuttaisi nykyisen neliportaisen karenssimallin kaksiportaiseksi ja tiukentaisi työttömien sanktioita.

Kansanedustaja Jokelaisen mukaan hallituksen linja on jatkumoa työntekijöiden asemaa heikentävälle politiikalle, joka ei ole tuottanut toivottuja tuloksia työllisyyden parantamisessa.

– Hallitus perustelee tätäkin heikennystään työllisyystoimilla ja julkisen talouden vahvistamisella, vaikka tähänkään asti tehdyt työntekijän asemaa heikentävät toimet eivät ole kasvattaneet työllisyyttä vaan päinvastoin heikentäneet sitä, Jokelainen toteaa.

Hän kritisoi myös hallituksen toimintatapaa, jossa esitellään hallitusohjelman ulkopuolelta uusia sosiaaliturvaa leikkaavia toimia, samalla kun muita uudistuksia on torjuttu sen vuoksi, että niitä ei ole hallitusohjelmassa.

– Valmius esittää tällaista viikon sisään siitä, kun eduskunnan hyväksymä kansalaisaloite eheytyshoitojen kieltämisestä ei ole mahtuvinaan tälle hallituskaudelle, kertoo riittävästi hallituksen prioriteeteista, Jokelainen toteaa.

Jokelaisen mukaan esitys karenssien kiristämisestä on hallitukselta silkkaa työväen kurittamista ja ideologista luokkapolitiikkaa.

Hallitus on ilmoittanut tavoitteekseen 100 000 uutta työllistä, mutta Jokelaisen mukaan tavoite on kaukana toteutumisesta. Tähän mennessä työttömyys on vain kasvanut pääministeri Petteri Orpon (kok) hallituskaudella. Tästä huolimatta hallitus haluaa jatkaa epäonnistuneen työllisyyspolitiikkansa linjaa ja keskittyä ainoastaan sosiaaliturvan leikkaamiseen.

– Työttömälle asetettavan velvoitteen niin sanottu laiminlyöminen voi johtua inhimillisestä virheestä tai tiedonkulun katkoksesta, eikä silloin ole kohtuullista, että jo ensimmäisestä virheestä rangaistaan. Hallitus ei tule tälläkään heikennyksellä saavuttamaan niitä työllisyystuloksia, joita se on työntekijöitä kurittamalla kuvitellut saavansa, Jokelainen summaa.