Vasemmistoliitto jatkoi pitkää voittokulkuaan vuoden 2021 kuntavaaleissa Helsingissä. Se avasi puolueelle paikan Helsingin pormestaristoon, ja kesästä 2021 lähtien Paavo Arhinmäki on toiminut kulttuurista ja vapaa-ajasta vastaavana apulaispormestarina.

Arhinmäki nostaakin isoiksi onnistumisiksi omalla toimialallaan tehdyt lisäpanostukset.

– Kulttuurin avustuksia nostettiin peräti 25 prosenttia, liikunnan investoinnit on kaksinkertaistettu. Koulunuorisotyö on tuotu Helsinkiin. Nuoriso-ohjaajien määrää on kasvatettu. Todella isoja panostuksia on tehty.

Samaan aikaan Helsingissä on myös lisätty koulutuksen määrärahoja. Ei ole tarvinnut taistella koulutusleikkauksia vastaan, Arhinmäki tiivistää.

Kulunutta nelivuotiskautta on määrittänyt myös Helsingin voimakas kasvu. Kaupungilla ei ole kasvutavoitetta, mutta koronakriisin alkuvaiheen jälkeen kaupungin vuosittainen väestönkasvu on ollut yli 10 000 ihmistä.

– Asuntopolitiikassa emme ole onnistuneet niin hyvin kuin olisi pitänyt. Meidän pitäisi rakentaa paljon enemmän kohtuuhintaisia asuntoja. Valitettavasti Orpon–Purran hallitus on hankaloittanut tätä työtä entisestään.

– Emme ole päässeet asuntorakentamisen tavoitteisiin, emmekä siihen tavoitteeseen, kuinka iso osa näistä olisi kohtuuhintaisia vuokra- tai omistusasuntoja, Arhinmäki mainitsee yhtenä epäonnistumisena.

Arhinmäen pormestariohjelmassa yksi tavoite on otsikoitu ”Katto jokaisen pään päälle”. Tällä viitataan juuri Helsinkiä uhkaavaan pahenevaan asunto- ja asunnottomuuskriisiin.

– Helsingin pitää toimia myös asuntopolitiikassa vastavoimana hallitukselle ja huolehtia kohtuuhintaisesta asuntorakentamisesta.

Pitkä aika

Arhinmäki on istunut Helsingin kaupunginvaltuustossa reilusti yli 20 vuotta. Vuosien aikana vasemmiston painoarvo on kaupungissa koko ajan kasvanut. Kuluneella kaudella se on näkynyt vahvasti myös budjeteissa.

– Voi rehellisesti sanoa, että olemme tehneet parhaat budjetit sinä aikana [kun olen istunut valtuustossa].

Onnistumiseksi Arhinmäki nostaa myös pienipalkkaisille kaupungin työntekijöille tehdyn palkkaohjelman.

– Nyt on saatu meidän pitkäaikainen tavoitteemme siitä läpi, että kukaan kokopäiväduunia kaupungilla tekevä ei saa alle 2000:ta euroa kuukaudessa. Pienimmät palkat lähtivät 1700 eurosta. Pienissä palkoissa korotukset ovat olleet tosi isoja.

Tulevalla kaudella yksi kärkitavoitteista on segregaation eli eriytymisen vastaisen kamppailun jatkaminen. Tällä kaudella siihen on Arhinmäen mukaan otettu ihan eri asenne. Kaupunki on esimerkiksi määritellyt neljä aluetta, joihin on panostettu vielä enemmän.

– Lähiöihin ja alueisiin pitää panostaa vielä paljon vahvemmin, ei vain kaupunkiuudistusalueisiin. On pienempiä alueita, jotka tarvitsevat samanlaisia panostuksia, Arhinmäki sanoo.

Kaupungin voimasuhteet

Helsingissä siirryttiin pormestarimalliin vuonna 2017. Vasemmistoliitto on toistuvasti painottanut, että vaaleissa ei ole kyse pormestarista. Voimasuhteet valtuustossa ja kaupunginhallituksessa ratkaisevat.

Kokoomuksella on pormestarin paikka, mutta kokoomuksen esityksiä on usein kaatunut kaupunginhallituksessa esimerkiksi punavihreiden puolueiden vastustukseen. Toisaalta esimerkiksi autoilukysymyksissä kokoomus ja demarit ovat usein löytäneet toisensa.

Koska pormestariehdokas pitää olla, on Arhinmäki sellainen Helsingissä. Tällä kaudella hän on esiintynyt niin lähiö-, sportti- kuin kulttuuripormestarina. Ensi kaudelle teema on selvä:

– Kaikkien helsinkiläisten pormestari.