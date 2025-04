Vasemmistoliitto on selvässä nousussa lähes jokaisessa Suomen suurimmassa kaupungissa. Kannatus on kauttaaltaan yli 2 prosenttiyksikön kasvussa, ja muutamassa kaupungissa selvästi ylikin.

Helsingin hurjan tuloksen lisäksi erityisen kovassa vauhdissa puolue on Jyväskylässä, jossa nousua on yli 6 prosenttiyksikköä ja kannatus ennakkoäänten jälkeen 16,1 prosenttia. Tulos lupaa hyvää seuraaviin eduskuntavaaleihin. Viime vaaleissa vasemmistoliitto menetti ainoan paikkansa Keski-Suomessa.

Lahdessa vasemmistoliiton tulosparannus on 3,6 prosenttiyksikköä.

Muissa isoissa kaupungeissa kannatus on 2–3 prosenttiyksikön nousussa. Ainoa miinusmerkkinen tulos on tulossa Turussa, jossa viime vaalien ääniharava Li Andersson ei ollut nyt ehdolla ja kansanedustaja Johannes Yrttiaho oli kilpailevalla listalla. Silti vasemmistoliitto on saamassa Turussa yli 15 prosentin kannatuksen, missä olisi miinusta yhden prosenttiyksikön verran.

Seuraavien eduskuntavaalien kannalta huolestuttavaa on, että Porissa kannatus ei ole noussut vaan se on sama kuin viime kuntavaaleissa. Eduskuntapaikan uudelleen valtaaminen vaatii kovan työn.

Vasemmistoliitto menetti eduskuntapaikkansa myös Lapissa. Nyt tulossa on runsaan prosenttiyksikön vaalivoitto.

Puolueelle vaikealla Uudellamaalla vasemmistoliitto on ottamassa 2 prosenttiyksikön ja Vantaalla 2,7 prosenttiyksikön vaalivoiton alkuillan tilanteen mukaan.