Aluevaaleissa vasemmistoliitto on ottamassa voiton jokaisella hyvinvointialueella, kun yli puolet äänistä on laskettu. Pienin voitto on tulossa Varsinais-Suomessa, jossa viime vaalien ääniharava Li Andersson ei ollut ehdolla, mutta voitto on ulottuvilla sielläkin.

Keski-Suomessa eteneminen on 6 prosenttiyksikön luokkaa, mikä lupaa hyvää myös seuraavia eduskuntavaaleja ajatellen.

Päijät-Hämeessä, Pohjois-Karjalassa Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla tuleva vaalivoitto on yli 3 prosenttiyksikön luokkaa. Muualla tulossa olevat vaalivoitot ovat pienempiä, mutta yhtä kaikki selkeitä voittoja.

Uudenmaan kolmella hyvinvointialueella vasemmistoliitto on kiinni keskimäärin 2,2 prosenttiyksikön voitossa.