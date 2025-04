Kaksi vuotta sitten vasemmistoliiton vaalivalvojaisten tunnelma oli puheenjohtaja Li Anderssonin sanoin vitutus. Kulissien takana Anderssonilta pääsivät kyyneleet ennätyshuonon 7,1 prosentin tuloksen ja viiden paikan menetyksen takia.

Eilen sunnuntaina kaikki oli toisin. Vasemmistoliitto sai juhlia tuplavoittoa koko illan heti ennakkoäänten julkistamisen jälkeen. Helsingissä ja Keski-Suomen vaalipiirissä eteneminen oli hurjaa. Vaalit eivät ole vertailukelpoisia keskenään, mutta selvä voitto sekä kunta- että aluevaaleissa eduskuntavaaleihin verrattuna näyttää vankasti suuntaa.

Uusi puheenjohtaja Minja Koskela sai lentävän lähdön oltuaan puoluejohtaja vasta noin puolen vuoden ajan. Startti on häkellyttävän hieno ja harvinaista herkkua vasemmistoliiton kannattajille.

Viime eduskuntavaaleissa vasemmistoliitto jäi kokonaan ilman kansanedustajaa kolmessa uudessa vaalipiirissä Satakunnassa, Keski-Suomessa ja Lapissa.

Kuntavaalien tulos lupaa, että ainakin osa niistä on hyvinkin mahdollista valloittaa takaisin kahden vuoden kuluttua.

Paras tilanne on Keski-Suomessa. Jyväskylässä vasemmistoliiton voitto on 5–6 prosenttiyksikön luokkaa ja koko vaalipiirissäkin noin 2 prosenttiyksikköä. Noin 10 prosentin kannatus ja vihreiden ohittaminen avaa herkullisen näkymän siihen, että puolue palaa kansanedustajakantaan Keski-Suomen vaalipiirissä.

Lapissa vasemmistoliitto nousi kolmanneksi suurimmaksi oman parin prosenttiyksikön etenemisen ja etenkin perussuomalaisten romahduksen takia. Eduskuntavaaleissa perussuomalaiset saa perinteisesti kannattajansa ihan toisella tavalla liikkeelle, mutta pettymys hallituspolitiikkaan heijastunee sen kannatukseen myös kahden vuoden kuluttua. Vasemmistoliitolla on hyvä mahdollisuus palata eduskuntaan myös Lapissa.

Ongelmallisimmalta tilanne näyttää tällä hetkellä näistä kolmesta vaalipiiristä Satakunnassa, jossa kannatuksen nousu jäi alle yhteen prosenttiyksikköön.

Lisäpaikkoja vasemmistoliitto havittelee selvimmin Helsingissä, jossa sen voittoputki jatkuu ja jatkuu.

Minja Koskela selitti vaali-iltana vasemmistoliiton menestystä johdonmukaisella oppositiopolitiikalla. Sillä tiellä on hyvä jatkaa, niin pientä oravaa ei vituta kahden vuoden kuluttuakaan, vaan puolueella on mahdollisuus kaikkien aikojen parhaaseen eduskuntavaalitulokseensa. Näiden vaalien suurvoittaja SDP kampanjoi silloin puheenjohtajansa Antti Lindtmanin johdolla kieli keskellä suuta ja varovaisemmin, koska sen tavoitteena on hallitusyhteistyö kokoomuksen kanssa. Selvällä vaihtoehdolla on kysyntää seuraavissakin vaaleissa.