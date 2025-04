Uuden talousajattelun keskuksen (UTAK) tiistaina julkaistu selvitys osoittaa, että oikeistohallituksen sopeutustoimet pahentavat Suomen julkista velkaantumista. Vasemmistoliiton kansanedustajaa Laura Meriluotoa ei selvityksen tulos yllättänyt.

– Me vasemmistoliitossa olemme toistuvasti varoittaneet, että hallituksen leikkauspolitiikka tulee syventämään taantumaa, ja sen seurauksena Suomen velkaantuminen ei vähene, vaan kasvaa, Meriluoto huomauttaa.

Yhä pahempaa velkaantumista

ILMOITUS ILMOITUS

”Nyt pitäisi käydä keskustelua kasvua elvyttävistä toimista.”

Meriluoto arvioi pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen leikkausten haittaavan talouskasvua niin pahasti, että se johtaa pahempaan velkaantumiseen kuin jos näitä leikkauksia ei tehtäisi.

Meriluoto toteaa tiistaina lähettämässään tiedotteessa, että pahimmillaan talouskuri voi johtaa kierteeseen, jossa talouskasvu entisestään heikkenee ja kasvattaa velkaa, ja tämän seurauksena talouskuria kiristetään vielä lisää.

Hän muistuttaa siitä, että vastaavanlainnen politiikka epäonnistui jo 2010-luvun eurokriisissä, jossa talouskuri kasvatti monen maan velka-astetta.

– Leikkauspolitiikka on kuin keskiaikaista lääketiedettä: Kädessä on tulehtunut haava, joten leikataan koko käsi pois sen sijaan, että hoidettaisiin haavaa antibiooteilla, Meriluoto toteaa.

Välttämätön paha?

Meriluoto huomauttaa, että talouspolitiikan olisi tärkeää perustua tutkittuun tietoon ja vahvaan näyttöön. Esimerkiksi nyt julkaistun selvityksen tulokset haastavat hallituksen talouspolitiikan uskottavuuden.

– Leikkauspolitiikka on myyty Suomen kansalle väittämällä, että se on välttämätöntä julkisen velkaantumisen hillitsemiseksi. Mutta sen vaikutus on aivan päinvastainen, Meriluoto toteaa.

Hän muistuttaa myös siitä, että julkisen velkasuhteen taittaminen edellyttää ennen kaikkea vahvempaa talouskasvua.

– Sopeutustoimien sijasta nyt pitäisi käydä keskustelua kasvua elvyttävistä toimista, Meriluoto sanoo.

Konkreettisia toimia kasvun edistämiseksi on luvassa vasemmistoliiton kasvuohjelmassa, joka julkaistaan ensi viikolla.