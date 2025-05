Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, riihimäkeläinen Aino-Kaisa Pekonen arvioi, että pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra kohtelevat työttömiä kuin roskaa.

Pekonen kritisoi oikeistohallituksen massiivisia varakkaille suunnattuja veronkevennyksiä, jotka osuvat aikaan, jolloin työttömyys ja sosiaaliset ongelmat kasvavat.

– Pääministeri Orpo lupasi eduskuntavaaleissa, että kokoomuksen johdolla Suomeen syntyy tällä hallituskaudella 100 000 uutta työpaikkaa. Sama lupaus päätyi hallitusohjelmaan. Nyt työttömyys on kasvanut kahden vuoden aikana yli 80 000:lla suomalaisella, hän sanoi puheessaan Karkkilassa Työväen vappujuhlassa tänään torstaina.

”Taantumaa on syvennetty holtittomalla leikkauspolitiikalla.”

Ministereiden tuloilla parhaat veroalet

Pekonen huomautti, että hallitus päätti puoliväliriihessään kohdentaa kaikkein suurimmat veronalennukset – useita tuhansia euroja vuodessa – ministereiden omaan tuloluokkaan.

Hallitus piti puoliväliriihensä viime viikolla.

–Kaikkien aikojen jättipotti raharikkaille ja Etelärannan herroille rahoitetaan velkarahalla. Päälle otetaan vielä miljardin pikavippi eläkerahastoista, jotta kaverikapitalismia voidaan toteuttaa oikein olan takaa, Pekonen sanoo.

Köyhille uusia kiristyksiä valmistelussa

Pekonen kertasi tuoreen Sosiaalibarometrin tuloksia, joiden mukaan ihmisten ahdistuneisuus, ylivelkaantuneisuus, häädöt ja ruoka-avun tarve ovat kasvussa. Hän muistutti siitä, että samaan aikaan Orpon hallitus on valmistelemassa työttömien sanktioihin uusia kiristyksiä.

– Orpo ja Purra kohtelevat työttömiä kuin roskaa. Me emme hyväksy tätä, emmekä me hyväksy hallituksen massatyöttömyyteen johtanutta talouspolitiikkaa, Pekonen arvioi.

Pekonen muistutti edellisen, SDP:n Sanna Marinin johtaman hallituksen onnistuneen työllisyyden nostamisessa tavoitteidensa mukaisesti koronakriisistä ja Ukrainan sodan vaikutuksista huolimatta.

– Oikeistohallituksen politiikka on ollut monella tasolla tuhoisaa työllisyyden kannalta. Taantumaa on syvennetty holtittomalla leikkauspolitiikalla, rakennusala on päästetty vapaapudotukseen ja työmarkkinat on sotkettu sanelupolitiikalla, hän sanoi.

– Kun työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat on poistettu, yhä harvempi voi ottaa vastaan lyhytaikaista tai osa-aikaista työtä.