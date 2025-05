Vasemmistoliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Minja Koskelan mukaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) johtama oikeistohallitus on ei ole kiinnostunut suomalaisten yhteisestä hyvästä vaan omien eturyhmiensä eduista. Koskela puhui työväen vappujuhlassa Tampereella.

− Hallitus moukaroi yhteisiä palveluita perustellen sitä julkisella taloudella, mutta rikkaiden edut hallitus on valmis kustantamaan vaikka velaksi, Koskela kuvaili.

– Kehysriihessä hallitus päätti antaa rikkaille uusia, mittavia veroetuja, vaikka se tarkoittaa miinusmiljardeja valtion kassassa. Kokoomuksella on taikaseinä, josta rahaa riittää aina rikkaiden veroalennuksiin, mutta ei koskaan pienituloisten arjen parantamiseen.

”Suomen yli pyyhkii parhaillaan konkurssiaalto sekä suurtyöttömyyden tsunami”.

”Ylimielistä”

Koskela muistutti, että valtiovarainministeri Riikka Purran ylimielinen saksien heiluttelu on johtanut tilanteeseen, jossa Suomeen saadaan 100 000 uutta toimeentulotuen saajaa ja 17 000 uutta köyhää lasta.

− Leipäjonojen pidentyessä on erityisen irvokasta kuunnella, kuinka hallitus perustelee kaikkein rikkaimpien suomalaisten veroaleja “kasvulla”, Koskela pohti.

– Oikeistohallituksen aikana kasvua on saatu aikaan vain yhdellä alueella, ja se alue on työttömyys. Suomen yli pyyhkii parhaillaan konkurssiaalto sekä suurtyöttömyyden tsunami, jotka upottavat velkalaivaa entistä syvemmälle. Laineet lyövät, mutta hallitus katsoo muualle, Koskela sanoi..

”Vastuutonta”

Koskela mielestä on erityisen vastuutonta, että hallitus perustelee leikkauksia tulevien sukupolvien edulla, vaikka hallituksen toimet iskevät erityisen voimakkaasti nimenomaan nuoriin.

− Nuorten köyhyys on kasvussa. Jopa lähes 30 prosenttia nuorista aikuisista jää alle pienituloisuusrajan. Petteri Orpo ja Riikka Purra, miten te kehtaatte puhua tulevien sukupolvien pelastamisesta, kun kätenne käyvät samaan aikaan nuorten taskuissa? Hallitus on pettänyt nuoret, Koskela sanoi.

Koskela muistutti siitä, että vasemmistoliitto peruisi hallituksen työelämäheikennykset ja sosiaaliturvaleikkaukset.

− Me haluamme, että yhteiset veroeurot suunnataan julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin eikä yksityisten terveysfirmojen katteisiin. Me olemme luvanneet, että seuraavan kerran, kun olemme hallituksessa, aloitamme suojaosien palautuksen ja palautamme aikuiskoulutustuen. Me olemme esittäneet konkreettisen suunnitelman leikkauksien perumiseksi – olimme ainoa puolue, joka vaihtoehtobudjetissaan esitti kaikkien sosiaaliturvaleikkausten ja työelämäheikennysten perumista.