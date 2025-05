Suomen suurimman ammattiliiton Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen ei säästellyt sanojaan Helsingin Kansalaistorilla pidetyssä vappupuheessaan. Puheessaan Lehtonen kritisoi voimakkaasti pääministeri Petteri Orpon (kok) ja valtiovarainministeri Riikka Purran (ps) hallituksen työmarkkina- ja sosiaalipolitiikkaa ja syytti hallitusta alisuoriutumisesta.

– Me emme ole täällä alistumassa. Me olemme täällä muistuttamassa siitä, että tätä maata ei rakenneta optioilla, vaan työllä, Lehtonen korosti. Hän muistutti, että hallitus on ajanut politiikkaa, joka hyödyttää hyvätuloisia ja suuryrityksiä, mutta heikentää työntekijöiden ja pienituloisten asemaa.

Rajut toimet herättävät huolta

Turja Lehtonen nosti esiin useita konkreettisia esimerkkejä hallituksen toimista: lakko-oikeuden rajoittamisen, työttömyysturvan ja sosiaaliturvan heikentämisen, paikallisen sopimisen mallin, vientivetoisen työmarkkinamallin sekä ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennyksen poistamisen.

Lehtonen painotti, että nämä toimet yhdessä murentavat työntekijöiden oikeuksia ja heikentävät työmarkkinoiden vakautta.

– Työnantajan vastuu työelämän muutostilanteista on siirretty yksilön harteille, Lehtonen totesi ja viittasi hallituksen valmistelemaan potkulakiin, joka heikentää irtisanomissuojaa.

Ay-liikkeelle kehotus yhteistyöhön

Lehtonen painotti puheessaan myös ammattiliittojen välisen yhteistyön merkitystä, ja kehotti ammatillisia keskusjärjestöjä tiivistämään rivejään. Hänen mukaansa hallituksen toimet koskettavat kaikkia palkansaajia ammattialasta riippumatta, eikä yksikään liitto ole turvassa heikennyksiltä.

– Meidän on yhdessä määriteltävä, millaisen sopimisen järjestelmän me haluamme Suomeen. Vai aiommeko tyytyä tähän vastaanottajan rooliin, jossa ammattiliittoja ja työntekijää koskevat säännöt sanellaan meidän näkökulmistamme välittämättä ja työnantajan puolen tahtotilan mukaan? Mielestäni suomalainen palkansaaja ansaitsee parempaa, Lehtonen sanoi.

Hän muistutti, että työehtosopimukset ovat enemmän kuin rivit paperilla. Tessit ovat osoitus luottamuksesta ja vakaudesta työmarkkinoilla.

Hän viittasi myös keväällä saavutettuun kolmivuotiseen Teknologiateollisuuden työehtosopimukseen, joka on irtisanottavissa kolmantena vuonna, mikäli työmarkkinoiden tilanne muuttuu radikaalisti. Lehtosen mukaan hallituksen nykyinen linja horjuttaa sopimuksen perustaa ja voi johtaa siihen, että sen kolmatta vuotta arvioidaan uudelleen.

– Me emme kuitenkaan antaneet tyhjää valtakirjaa. Teimme sopimuksen, jonka kolmas vuosi on irtisanottavissa, jos tapahtuu jotakin mullistavaa. Ja katsokaa: hallitus toimii juuri niin, että sopimuksen pohja horjuu, Lehtonen varoitti.

Talouspolitiikan arvovalinnat

Turja Lehtonen arvosteli hallitusta myös sen harjoittmaasta talouspolitiikasta. Lehtonen muistutti puheessaan, että viime viikon kehysriihessä hallitus jakoi veronalennuksia hyvätuloisille ja yhtiöille samalla, kun leikkasi pienituloisilta ja sosiaaliturvasta.

”Velkalaiva on tukevasti karilla ja ruumasta pulppuaa vettä.”

– Velkalaiva on tukevasti karilla ja ruumasta pulppuaa vettä. Kannella laivan matkustajista vieraantuneet kapteeni Orpo ja perämies Purra eivät siitä välitä, hän kuvasi hallituksen talouslinjaa.

Erityisen jyrkkänä Lehtonen piti sitä, että hallitus perusteli veronalennuksia talouskasvun edistämisellä, vaikka aiemmat yritysveron kevennykset eivät ole tuottaneet luvattua kasvua.

– Köyhän kurittaminen, palkansaajan potkiminen ja ammattiliittojen alentaminen jatkuvat, hän jyrähti.

– Kysyn: onko oikein, että hyvätuloisille ja yrityksille jaetaan verohelpotuksia samaan aikaan kun tavallisilta työntekijöiltä leikataan? Ei ole! Onko viisasta, että tämä kaikki tehdään vieläpä velkarahalla? Ei ole! Onko tämä se “vahva ja välittävä Suomi”, jonka hallitusohjelma meille lupasi? Ei todellakaan ole!

Turja Lehtonen peräänkuulutti talouspolitiikkaa, joka kantaa vastuuta yhdessä ja säilyttää hyvinvointivaltion. Hänen mukaansa kyse on ennen kaikkea arvovalinnoista.

– Minä valitsisin toisin, Lehtonen sanoi.

Kutsuu mukaan toimintaan

Puheensa lopuksi Lehtonen kehotti kuulijoita liittymään ammattiliittoihin ja poliittiseen toimintaan.

– Liittykää ammattiliittoihin – ja pyytäkää kaverinne mukaan. Liittykää puolueisiin, lähtekää mukaan poliittiseen vaikuttamiseen. Olkaa osa liikettä, joka ei alistu vaan toimii, hän kannusti.

Lehtonen päätti puheensa toiveikkaisiin sanoihin.

– Pidetään toisistamme huolta. Pidetään Suomesta huolta. Pidetään kiinni solidaarisuudesta. Hyvää, vahvaa ja toiveikasta vappua meille kaikille!