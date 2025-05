Eduskunnan vuonna 2023 hyväksymä laki kieltäisi porsaiden kirurgisen kastraation vuodesta 2035 alkaen. Siirtymäaikaina laki velvoittaisi käyttämään toimenpiteessä kipulääkitystä, ja vuodesta 2027 lähtien paikallispuudutetta. SEY:n mukaan puudutus ja kivunlievitys eivät kuitenkaan ole tarpeeksi tehokkaita, ja kipu kestää päiväkausia.

SEY kertoo olevansa huolissaan siitä, että Suomen hallitus on päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin kirurgisen kastraation kiellon perumiseksi. Järjestön mukaan syynä tähän on eläinteollisuuden näkemys, jonka mukaan kirurgisesta kastroinnista luopuminen on liian kallista ja este viennille.

– Eduskunnan hyväksymän lain avaaminen taloudellisin perustein, yhden eturyhmän vaatimuksesta, ei ole oikeusvaltioperiaatteen mukaista, sanoo SEY:n liittovaltuuston puheenjohtaja Ismo Kovanen.

ILMOITUS ILMOITUS

Järjestön mukaan karjuporsaiden kastrointi on yksi kivuliaimmista eläimille tehtävistä toimenpiteistä. Suomessa kaikki karjuporsaat kastroidaan kirurgisesti muutaman päivän ikäisinä niiden hereillä ollessa. Syynä on se, etteivät suomalaiset kuluttajat pidä ”karjunhajuisesta” lihasta.