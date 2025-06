Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK vastustaa hallituksen esittämiä heikennyksiä määräaikaisiin työsopimuksiin, lomautusilmoitusaikaan ja takaisinottovelvollisuuteen. Järjestö arvioi, että muutosesitykset pidentävät pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallituksen jo valmiiksi pitkää listaa suomalaisen työelämän heikennyksistä.

– Kokonaisuudessaan hallituksen esitykset ovat työntekijöiden kannalta järkyttäviä. Niiden hirvittävyyttä lisää se, että hallitus on jo tähän mennessä leikannut työntekijöiden oikeuksia ennätyksellisen rankasti, SAK:n juristi Katariina Sahlberg sanoo.

Myöskään STTK ei hyväksy työsopimusten määräaikaisuuksien helpottamista.

ILMOITUS ILMOITUS

”Oikeasti kyse on työntekijöiden kurittamisesta.”

– Lainsäädäntö lähtee siitä, että pääasiallinen työn tekemisen muoto on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde ja määräaikainen työsopimus on mahdollinen vain poikkeuksellisesti. Ehdotus kumoaa tämän periaatteellisen lähtökohdan, STTK:n neuvottelija, juristi Inka Douglas sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama kolmikantainen työryhmä sai maanantaina valmiiksi luonnoksen esityksestä määräaikaisen työsopimuksen tekemisen helpottamiseksi. Palkansaajakeskusjärjestöt jättivät eriävän mielipiteen työryhmän mietintöön. Hallituksen esitys lähti maanantaina tänään lausuntokierrokselle.

Lisää syrjinnän riskiä

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan määräaikaisen työsopimuksen voisi työantajan aloitteesta tehdä enintään vuoden ajaksi ilman perusteltua syytä, jos kysymys on ’’ensimmäisestä’’ työsopimuksesta työantajan ja työntekijän välillä. Lisäksi työsopimuksen voi tehdä määräaikaiseksi myös silloin, kun edellisen saman työnantaja kanssa tehdyn työsopimuksen päättymisestä on kulunut viisi vuotta.

SAK:n Sahlberg arvioi muutoksen lisäävän määräaikaisten työsopimusten käyttöä ja siten myös työelämän epävarmuutta.

– Hallituksen esitys todennäköisesti lisää myös syrjintää. Jo tällä hetkellä yleisin raskaus- ja perhevapaasyrjinnän muoto on määräaikaisen työsuhteen jatkamatta jättäminen. Hallituksen esitysluonnoksessa on suoraan todettu, että siltä osin kuin määräaikaisten työsuhteiden määrä lisääntyy, on odotettavissa, että vastaavien syrjintätapausten määrä kasvaa.

Akava vastustaa muiden palkansaajakeskusjärjestöjen tavoin hallituksen aietta helpottaa määräaikaisten työsuhteiden solmimista, mutta se myös toteaa, että esitys määräaikaisuuksien helpottamisesta pitää ottaa jatkovalmisteluun

– Kaikkiaan hallituksen esittämät muutokset toisivat enemmän haittoja kuin hyötyjä, joten mielestämme ne pitäisi vetää takaisin. Jos niissä edetään, jatkovalmistelussa on varmistettava, ettei raskaus- ja perhevapaasyrjintä lisäänny, Akavan johtava asiantuntija Miia Kannisto sanoo.

Tilastokeskuksen viime vuonna toteuttaman selvityksen perusteella joka neljäs raskaana oleva kokee raskaussyrjintää Suomessa. Tyypillisesti raskaus- ja perhevapaasyrjintä liittyy muun muassa määräaikaisen työsopimuksen jatkamatta jättämiseen.

– Uudistus lisäisi raskaussyrjinnän riskiä entisestään. Se myös lisäisi työn pysyvyyteen liittyvää epävarmuutta, jolla on yhteys esimerkiksi alhaiseen syntyvyyteen. Määräaikaisen työsopimuksen tekemisen helpottamisella on näin kielteiset vaikutukset koko yhteiskuntaan,STTK:n Douglas sanoo.

Vastoin hallitusohjelmaa

Järjestöt toteavat, että esitys on vastoin hallitusohjelman kirjauksia. Hallitusohjelman mukaan määräaikaisten työsuhteiden helpottamisen vastapainoksi tulisi perusteettoman ketjuttamisen kielto.

– Esitys on perusteluiltaan käytännössä täysin ideologinen huomioon ottaen, että sille ei ole esitettävissä positiivisia vaikutuksia työllisyyteen tai kansantalouteen, Sahlberg toteaa.

– Oikeasti kyse on työntekijöiden kurittamisesta.

Määräaikaisen työsopimuksen tekemisen helpottamisen ohella vireillä on myös henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen. Kokonaisuutena kyse on merkittävästä työntekijän työsuhdeturvan heikennyksestä.

– Ehdotettu malli mahdollistaa pysyvän työn teettämisen jatkuvilla, eri työntekijöiden kanssa tehtävillä määräaikaisilla työsopimuksilla. Se ei toteuta hallitusohjelman kirjausta siitä, että muutos ei saa lisätä työsopimusten perusteetonta ketjuttamista, Douglas sanoo.