Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä aloitti uuden valtuustokauden jättämällä tiistaina ryhmäaloitteen humanitaarisen avun lähettämisestä Gazaan.

Ryhmä muistutti siitä, että strategiassaan Turun kaupunki määrittelee arvoikseen muun muassa vastuullisuuden ja yhdenvertaisuuden. Lisäksi kaupunki on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joihin kuuluu muun muassa nälän poistaminen sekä rauhan ja oikeudenmukaisuuden rakentaminen.

Aloite etenee valmisteluun ja päätöksentekoon.

– Avun lähettäminen Gazan siviileille olisi konkreettinen osoitus kaupungin arvoihin sitoutumisesta. Myös Helsinki on myöntänyt Gazaan humanitaarista tukea, valtuustoryhmän puheenjohtaja Sara Koiranen sanoi.

– Toivomme, että kaupunki näkee tämän mahdollisuutena kantaa globaalia vastuuta tämän hirvittävän inhimillisen katastrofin pysäyttämiseksi.

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Paco Diop muistutti puheenvuorossa ihmisoikeuksien universaaliudesta ja niiden turvaamisesta kaupunginvaltuuston toiminnassa.

– Meidän on linjattava selkeästi: miten tunnistamme syrjivän toiminnan, miten siihen puututaan, ja miten luomme toimintakulttuurin, jossa jokaisella on paikka, hän sanoi.

Diop vaati Turkuun antisyrjintätoimintamallia sekä muistutti myös Gazan siviiliuhrien ansaitsevan hiljaisen hetken.

Vasemmistoliitto vastusti kokouksessa Malminkadun koulutalojen purkamista. Valtuusto kuitenkin päätti vahvistaa Malminkadun asemakaavassa olevien merenkulkuoppilaitoksen ja Juhana Herttuan lukion purkamisen.

Vasemmistoliiton ryhmä kannatti vihreiden tekemää palautusesitystä, jossa Malminkadun koulutalot säästettäisiin rakennushistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaina kohteina. Rakennusten säilyttämistä puolsi myös purkamisesta aiheutuvat ilmastopäästöt.

Pormestariohjelmaa käsitellyt ryhmäpuheenvuoro nosti esiin vasemmistoliiton näkökulmasta tärkeimmät kirjaukset. Tavoitteet hyvinvoinnin edistämiseksi, segregaation vähentämiseksi ja koulujen luokkakokojen pienentämiseksi sekä sitoutumista hiilineutraaliustavoitteeseen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ovat Vasemmistoliiton valtuustoryhmälle uuden pormestariohjelman ydintä.

Valtuutettu Mervi Uusitalo-Heikkinen nosti esiin tarpeen ehkäistä kouluissa näkyvää eriarvoistumiskehitystä.

– Oppilaaksiottoalueiden uudistaminen on yksi hyvä tapa vähentää koulujen segregaatiota ja tämä uudistus onkin jo kehitteillä. On kuitenkin muistettava, että segregaatio on laajempi yhteiskunnallinen ilmiö, hän sanoi.

Lisäksi Uusitalo-Heikkinen jätti aloitteen Speaker’s Corner -toiminnan, vapaan puheen foorumin, aloittamisesta Turussa.