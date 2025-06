Vasemmistoliitto ei kannata on viiden prosentin Nato-tavoitetta eli sitä, että puolustusmenot nostettaisiin viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Tätä painotti puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen keskiviikkona aamupäivällä facebookissa. Hän viittaa Ylen uutiseen tiistailta, jonka mukaan kaikki eduskuntapuolueet kannattavat puolustusmenojen Nato-tavoitetta.

– Tässä on nyt vedetty hieman mutkia suoraksi, ja olen pyytänyt Yleltä oikaisua, sillä haastattelu on nauhoitettu, Pekonen sanoo.

”Oleellisempaa kuin lyödä lukkoon jokin tietty prosentti on se, miten rahat käytetään.”

– Eli Ylen uutisoinnista huolimatta vasemmistoliitto ei kannata ulkoisiin prosentteihin sitoutumista puolustusmenoissa eikä pidä Naton 3,5%+1,5% tarkoituksenmukaisena.

Tarpeen mukaan

Pekonen totesi, että vasemmistoliitto on sitoutunut kasvattamaan puolustusmenoja silloin, kun ne on pystytty perustelemaan tarveperustaisesti, kuten maavoimien tulevien investointien osalta on tehty.

– Puolustusmenojen tason tulee perustua Suomen todellisiin tarpeisiin, ei ulkoisiin prosenttitavoitteisiin. Sitoudumme tarveperustaisuuteen. Emme kannata Naton viiden prosentin tavoitetta, hän kirjoitti.

Pekonen sanoi, että asiaa on viety kiireellä eteenpäin.

– Tätä ei ole käsitelty parlamentaarisesti, eli kaikkien eduskuntapuolueiden kesken yhteisesti, hän huomautti.

– Tämä tavoite tarkoittaa vuoteen 2032 mennessä lähes 16 miljardia euroa. Ja se on ihan sairaasti rahaa.

Nyt summa on 6,5 miljardia euroa vuodessa.

Leikkauksia muualle

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kutsuu hallituksen tapaa hoitaa asiaa runnomiseksi epädemokraattisella otteella.

– Meille kaikille Suomen puolustuskyky on tärkeä asia, mutta vasemmistoliitto suhtautuu kriittisesti Naton 5 prosentin vaatimukseen, koska se tarkoittaisi vuoteen 2032 mennessä lähes 16 miljardia euroa, Honkasalo kirjoitti Instagramiin myöhään tiistaina.

– Niiden puolueiden, jotka kannattavat tätä viiden prosentin tavoitetta, on kyettävä kertomaan, mistä siihen saadaan rahat.

Hän totesi, että viiden prosentin tavoite tarkoittaa todennäköisesti suuria leikkauksia esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollosta ja koulutuksesta.

– Sitä emme hyväksy, hän totesi.

– Me emme ole valmiita leikkaamaan Suomen kokonaisturvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Oleellisempaa kuin lyödä lukkoon jokin tietty prosentti on se, miten rahat käytetään. Esimerkiksi nyt tarvitaan investointeja maavoimien uudistamiseen, jotta Suomen puolustuskyky vahvistuu.