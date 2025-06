Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä arvioi, että tällä viikolla hyväksytyssä kaupungin uudessa pormestarisopimuksessa on paljon kannatettavia linjauksia lasten ja nuorten palvelukokonaisuuden osalta.

Ryhmä kiinnittää kuitenkin huomiota perusopetuksen ryhmäkokoihin. Turussa minimiluokkakokoja ei ole kielletty, mutta silti suunnitellaan luokkien yhdistämistä.

16-20 sopiva koko

”Ryhmäkoko on merkittävin yksittäinen opetuksen laatua selittävä tekijä.”

– Ryhmäkoko on merkittävin yksittäinen opetuksen laatua selittävä tekijä. Noin 16–20 oppilaan ryhmäkoko on oppimisen näkökulmasta optimi. Riittävän pieni oppilasmäärä tukee myös opettajien ja muun henkilökunnan jaksamista ja on turvallisuuskysymys, Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen toteaa valtuustoryhmän lähettämässä tiedotteessa.

– Henkilöstön jaksaminen tuottaa säästöjä, kun ei tarvita pitkiä sairauslomia, ja näin parannetaan opetusalan veto- ja pitovoimaakin.

Vasemmistoliiton ryhmä painottaa sitä, että kasvatuksen ja opetuksen merkitys on valtava jo siksikin, että kaupungin budjetista suuri osa kuluu kasvatukseen ja opetukseen. Se muistuttaa oppimisvajeesta lankeavan laskun olevan suurempi kuin mihin yhteiskunnalla on varaa, jos koulutus ei ole laadukasta, .

Lisäksi se painottaa sitä, että tuentarpeiset lapset pitää ottaa huomioon.

Tuhat oppilasta enemmän

Turussa perusopetuksen oppilasmäärä on kasvanut 2020-luvulla noin tuhannella oppilaalla. Viime vuonna kasvu oli 220 oppilasta. Monikielisten oppilaiden määrä lisääntyy koko ajan. Samaan aikaan oppilaskohtainen budjetti on kuitenkin laskenut. Opetusta annetaan enää valtakunnallinen minimi.

Ryhmä arvioi, että erityisesti tässä tilanteessa eivät herätä luottamusta uutiset, joissa kerrotaan jättiluokkien kaavailuista säästötoimena, eivät herätä luottamusta.

– Nyt täytyy pitää huolta pormestariohjelman lupausten toteutumisesta. Tarvitaan tiivistä seurantaa koulukohtaisesti ryhmäko’oista, ei pelkästään luokkakokojen keskiarvoista, ryhmä muistuttaa.

Sen mielestä minimioppilasmääriä ei pidä asettaa, kun taas erityisopetuksen uudistukseen tulee suunnata kunnolliset resurssit ja meneillään olevat uudistukset lasten ja nuorten palvelukokonaisuudessa toteuttaa asiantuntijoita, huoltajia ja henkilökuntaa kuunnellen, ei pelkästään budjettikirjaa lukien.

– Turun kaupungilla on suuri vastuu laadukkaiden palveluiden tarjoamisesta, Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Claire Bell sanoo.