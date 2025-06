Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo vastustaa pääministeri Petteri Orpon hallituksen aietta irrottaa Suomi jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta.

Hän muistuttaa siitä, että jalkaväkimiinat kieltävä sopimus on yksi maailman kattavimmista ja allekirjoitetuimmista humanitaarisista aseidenriisuntaan liittyvistä sopimuksista. Sen tarkoitus on suojella siviilejä konflikteissa ja konfliktien jälkeen. Yli 80 prosenttia maamiinojen uhreista on siviilejä.

– Kansainvälinen monenkeskinen järjestelmä ja siitä kiinni pitäminen on Suomen turvallisuuden etu. Irtautumalla Ottawan sopimuksesta me itse heikennämme tätä meille tärkeää periaatetta ja sääntöpohjaista järjestelmää, joka turvaa myös Suomen aseman globaalisti, Honkasalo painottaa.

ILMOITUS ILMOITUS

”Jalkaväkimiinoja käyttävät sellaiset maat kuin Venäjä, Myanmar, Iran ja Pohjois-Korea.”

– Tämä on myös ristiriidassa Suomen pitkäaikaisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan kanssa. Tosiasia on, että jalkaväkimiinoja on haastavaa käyttää tavalla, joka ei riko Suomea velvoittavia kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sääntöjä.

Enemmän haittaa kuin hyötyä

Honkasalon mielestä on selvää, että kansainvälisestä sopimuksesta irtautumisella on haitallisia vaikutuksia Suomen maineelle ja toiminnan uskottavuudelle. Tämä todetaan myös ulkoministeriön selvityksessä ja hallituksen esityksessä.

Lisäksi hän arvioi sopimuksesta irtautumisen todennäköisesti madaltavan muiden valtioiden kynnystä vetäytyä sopimuksesta ja rohkaisevan kyseenalaistamaan laajemmin kansainvälisten sopimusten merkitystä. Tämän hän tähdentää olevan ristiriidassa sen kanssa, että Suomi on profiloitunut humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksien puolustajaksi.

– Valiokuntakäsittely ei myöskään vakuuttanut vasemmistoliittoa siitä, että sopimuksen irtisanomisella mahdollisesti saavutettavaa sotilaallinen hyöty on tarpeeksi merkittävä suhteessa niihin ulko- ja turvallisuuspoliittisiin haittoihin, joita sopimuksesta irtautumisesta seuraa, Honkasalo sanoo ulkoasiainvaliokunnan toiminnasta. Hän on sen jäsen.

– Kysymys Ottawan sopimuksesta irtautumisesta ei ole vain sotilaallinen tai puolustuspoliittinen, vaan myös ulko- ja turvallisuuspoliittinen ja humanitaarinen. Sopimuksessa on 165 maailman maata, joten sopimuksen painoarvo Suomelle on merkittävä.

Hätäinen päätös

Vasemmistoliiton mielestä tämä hyvin poikkeuksellinen päätös irtautua merkittävästä sopimuksesta tehdään myös aivan liian hätäisesti. Valiokuntakäsittely oli nopea ja kuulemiset suppeita.

– Valtavalla kiireellä läpiviety prosessi on ollut todellinen farssi ja demokratian irvikuva, Honkasalo sanoo.

– Jalkaväkimiinoja käyttävät sellaiset maat kuin Venäjä, Myanmar, Iran ja Pohjois-Korea. Todellako haluamme näiden maiden joukkoon, Honkasalo kysyy.

Hän myös toistaa aiemmin sanomansa siitä, että pitäisi olla myös täysin selvää, että jos jalkaväkimiinoja tulevaisuudessa valmistetaan Suomessa, on ne asetettava vähintään ehdottomaan maastavientikieltoon.

Honkasalo jätti tänään perjantaina vastalauseen ulkoasianvaliokunnan mietintöön jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta irtautumisesta.