Työministeri Matias Marttinen pitää Turun telakan alihankintaketjussa ilmi tulleita laiminlyöntejä ”täysin tuomittavina”. Marttinen kertoi kannastaan tekstiviestillä STT:lle.

STT uutisoi lauantaina, että Turun telakan alihankkijoilla työskennelleiden ukrainalaisten työehtoja on poljettu muun muassa teettämällä ylipitkiä työpäiviä ja jättämällä lisiä maksamatta.

Tämä ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun työehtojen polkeminen tulee ilmi. Usein tapaukset ovat rakennusalalta. Sama kaava toistuu aina. Vastuulliset päättäjät pitävät toimintaa ”täysin tuomittavana”.

Puhe on halpaa, teot puuttuvat. Puuttuvat, vaikka asia ei ole tälläkään kertaa uusi.

– STT:n uutisoimat epäkohdat ovat valitettavasti vain jäävuoren huippu. Loistoristelijöitä valmistava Meyer Turku on suomalaisen harmaan talouden lippulaiva. Se, mitä telakan alihankintaketjuissa tapahtuu, ei kestä päivänvaloa, Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen kommentoi lauantaina.

Lehtosen mukaan on selvää, että suomalaisia risteilijöitä rakennetaan tällä hetkellä hämärissä olosuhteissa.

– Suurilla teollisilla työpaikoilla, missä alihankkijoita on pilvin pimein, harmaa talous leviää kuin rutto. Kun osa teettää ylipitkää päivää, maksaa liian pieniä palkkoja ja laiminlyö työnantajavelvoitteensa, pian muut seuraavat perästä, jos tilanteeseen ei puututa. Siinä pelissä rehelliset yritykset häviävät ja työntekijöiden oikeuksien polkemisesta tulee arkipäivää, Lehtonen toteaa.

Lainsäädäntö on lepsua

Toistuvan lässytyksen sijaan ministereillä on mahdollisuus puuttua lainsäädännöllä harmaaseen talouteen mikäli asia kiinnostaa oikeasti. Viime vaalikaudella keskusta esti kaikki tätä tarkoittavat muutokset.

Työoikeudet eivät toteudu toiveilla



Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen tietää, mitä tehdä.

– On korkea aika tunnustaa, ettei työoikeuksien noudattamista voi jättää vain toiveiden varaan, vaan tarvitaan tiukempaa lainsäädäntöä. Alipalkkaus on kriminalisoitava, jotta vastaavia uutisia ei nähdä jatkossa. Lisäksi ammattiliitoille on annettava kanneoikeus, jotta laittomasti toimivat yritykset saadaan paremmin vastuuseen, Sarkkinen vaati lauantaina.

Teollisuusliiton Lehtonen kritisoi Suomen lainsäädäntöä riittämättömäksi erityisesti tilaajavastuun osalta. Hän ehdottaa tilaajavastuulakiin muutoksia, joiden tarkoituksena on kiristää pääurakoitsijoiden vastuuta alihankintaketjuista.

– Pääurakoitsijan – tässä tapauksessa Meyer Turun – pitäisi olla lain kautta vastuussa alihankkijoiden toiminnasta – palkoista, työajoista ja muista velvoitteista. Epäkohtiin puuttumattomuudesta pitäisi seurata sanktioita. Nyt näin ei aidosti ole, vaan laki jää kuolleeksi kirjaimeksi, Lehtonen kommentoi.

Hänen mukaansa lainsäädäntö ja viranomaisvalvonta on Suomessa aivan liian lepsua.

– Poliitikkojen pitäisi vihdoin herätä harmaan talouden ja työvoiman hyväksikäytön laajuuteen. Kyse on työntekijöiden oikeuksista, rehellisten yrittäjien suojaamisesta ja verotuloista. Jos nämä eivät kiinnosta poliitikkoja, prioriteetit ovat väärät.

Suomalaisen yrittäjänkin etu

Myös Sarkkinen sanoo, että teollisuuden ja rakennustyömaiden pitkiin alihankintaketjuihin piilotetusta riistosta pitäisi vastuuttaa myös pääurakoitsijaa.

– Tarvitsemme vahvempaa ketjuvastuuta valvonnan ja lainsäädännön kautta.

Sarkkisen mukaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön puuttuminen on myös suomalaisen työntekijän ja reilusti toimivan yrittäjän etu.

– Reilusti toimivat yritykset eivät pärjää kilpailussa lakeja ja työehtosopimuksia kiertävien kepuliyritysten kanssa. Ulkomaalaisen työvoiman laiton hyväksikäyttö polkee ennen pitkää kaikkien työehtoja ja heikentää näin myös suomalaisten työntekijöiden tilannetta.

− Hallituksen on nyt aika herätä puolustamaan työntekijöitä ja reilusti toimivia yrittäjiä, ja kriminalisoida alipalkkaus ja antaa ammattiliitoille kanneoikeus, Sarkkinen vaatii.