Suomen, Ruotsin ja Tanskan vasemmistolaiset europarlamentaarikot lähettivät tänään 25. syyskuuta tiukkasanaisen kirjeen maittensa komissaareille ja pääministereille. He vaativat vastuunkantoa pohjoismaalaisista kansalaisista, joiden turvallisuus on uhattuna Freedom Flotilla -laivoilla. He ehdottavat Frontexin hyödyntämistä laivueen suojelemiseksi.

Freedom Flotilla -laivue pyrkii toimittamaan hätäapua kansanmurhan keskelle Gazaan YK:n laittomaksi kuvaaman saarron läpi. Laivoilla on mukana myös Suomen, Ruotsin ja Tanskan kansalaisia.

Pohjoismaalaiset The Left -ryhmän europarlamentaarikot Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo Suomesta, Hanna Gedin ja Jonas Sjöstedt Ruotsista sekä Per Clausen Tanskasta kirjelmöivät suomalaiselle komissaarille Henna Virkkuselle, ruotsalaiselle komissaarille Jessika Roswallille ja tanskalaiselle komissaarille Dan Jørgensenille sekä maiden pääministereille. Kirjeessään he vaativat johtajia toimimaan välittömästi kansalaistensa suojelemiseksi.

He muistuttavat, että joka kerta, kun Freedom Flotilla on lähtenyt matkaan, se on joutunut Israelin hallinnon laittomien hyökkäysten kohteeksi kansainvälisillä vesillä. Keskiviikkoyönä yksi Freedom Flotillan aluksista joutui tällä kertaa iskukranaattien ja lennokkien hyökkäyksen kohteeksi.

Muun muassa Espanja ja Italia ovat jo ryhtyneet konkreettisiin toimiin laivaston suojelemiseksi laittomilta hyökkäyksiltä. Europarlamentaarikot penäävät toimia myös Pohjoismailta. EU:n jäsenvaltioilla on velvollisuus suojella kansalaisiaan laittomilta ja väkivaltaisilta hyökkäyksiltä.

Kirjeessään europarlamentaarikot vaativat, että komissaarit ja pääministerit tekevät kaikkensa edistääkseen niin kansallisia kuin EU-tason toimia maittensa kansalaisten suojelemiseksi. He ehdottavat, että EU hyödyntäisi tässä myös Frontexia, eli Euroopan raja- ja merivartiovirastoa, joka voisi lähettää Freedom Flotillalle saattajan.