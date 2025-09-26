Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mielestä Oulaskankaan sairaalan ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen lakkauttaminen on vastuutonta ja vaarallista.

Oulaskankaan ympärivuorokautisen päivystyksen säilyttämistä puoltava kansalaisaloite on etenemässä eduskunnassa valiokunnasta istuntosaliin. Samalla ympärivuorokautista päivystystä Oulaskankaalla ollaan lopettamassa jo 1.10. alkaen.

Koskelan mielestä pallo Oulaskankaan täyden päivystyksen säilyttämisessä on nyt erityisesti perussuomalaisten ja kokoomuksen pohjoisen kansanedustajilla.

– Nyt on mahdollisuus kurottaa yli puoluerajojen ja hyväksyä yhdessä Oulaskangas-kansalaisaloite ja turvata Oulaskankaan yöpäivystyksen säilyminen, Koskela vetoaa.

Ministerin asettama sairaalaverkkotyöryhmä ei esittänyt Oulaskankaan perusterveydenhuollon yöpäivystyksen lakkauttamista, vaan tämä oli asiantuntijatyöryhmän vastainen ministerin oma lisäys. Pohjois-Pohjanmaalla viranhaltijajohto ja aluehallitus ovat vedonneet Oulaskankaan yöpäivystyksen jatkon puolesta.

Koskelan mielestä hallituksen matematiikka ei toimi lakkauttamispäätöksessä.

– Hallitus väittää, että kyseessä on säästötoimi, mutta todellisuudessa siirtokuljetukset, ambulanssien kasvava kuormitus ja potilaiden pidemmät matkat vain lisäävät kustannuksia. Tämä ei ole säästöä vaan kallis virhe, Koskela sanoo.

Oulun eteläisen alueella asuu lähes 120 000 ihmistä – enemmän kuin monilla hyvinvointialueilla, joilla on oma ympärivuorokautinen päivystys.

– On täysin kohtuutonta, että näin suuren väestöalueen ihmisiltä viedään saavutettava päivystyspalvelu.

Hallitus ei kuuntele asiantuntijoita eikä ihmisiä



Koskelan mukaan Oulaskankaan sulkemisessa hallitus myös kohtelee alueita räikeän eriarvoistavasti. Kouvolan päivystyksen osalta hallitus myönsi laskelmiensa virheet ja perui päivystyksen lakkauttamisen, mutta Oulaskankaalla samaa mahdollisuutta ei anneta, vaikka asiantuntijat ja numerot puhuvat selkeästi päätöstä vastaan.

– Hallitus ei kuuntele asiantuntijoita eikä alueen ihmisiä. Sen sijaan se lisää potilasturvallisuuden riskejä ja henkilöstön työtaakkaa. Tämä rapauttaa luottamusta päätöksentekoon ja vie suomalaisia kohti yhä eriarvoisempaa terveydenhuoltoa.

Koskelan mielestä koko hallituksen päätös sairaalaverkon karsimisesta on huono ja kustannustehoton.

– Laskennallisesti hallitus tavoittelee sairaaloiden sulkemisella saman verran säästöä kuin se haaskasi rahaa kaljaveron alentamiseen. Kun vastakkain on ihmisten terveys ja halvempi kalja, Orpon ja Purran hallitus valitsee halvemman kaljan, Koskela sanoo.