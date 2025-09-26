Vasemmistoliiton puoluesihteeri Anna Mäkipää on valmis jatkamaan tehtävässään toisen kolmivuotisen kauden. Mäkipään nykyinen pesti päättyy ensi vuoden alkupuolella.

Mäkipää kertoo KU:lle hakevansa jatkokautta. Puoluesihteerin valinta tapahtuu vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa ensi keväänä.

– Haen jatkokaudelle, koska meillä on loistava suunnitelma tuleville vuosille ja haluan varmistaa, että se toteutetaan. Tavoitteenamme on, että yhä uusia ihmisiä liittyy mukaan liikkeeseemme ja että jokainen löytää oman tapansa olla ja toimia vasemmistolaisena. Keinoja pitää olla monia ja näitä me juuri nyt kehitämme, esimerkiksi tapahtumia, ihmisten kohtaamista, lahjoittamismahdollisuuksia, Mäkipää sanoo.

”Pelkkä somekikkailu ei riitä”

Mäkipää valittiin vasemmistoliiton puoluesihteeriksi joulukuussa 2022. Valinnan jälkeen on käyty neljät vaalit, joissa suurimmat menestykset osuivat euro- sekä kunta- ja aluevaaleihin.

– Tavoitteenani on ollut varmistaa, että orkesteri soittaa samaa biisiä yhtä aikaa – tätä on edistetty muun muassa piiripäälliköiden ja muiden avainhenkilöiden tiivistyneellä yhteydenpidolla, yhteisillä vaalileireillä ja kampanjoiden oppien huolellisella dokumentoinnilla. Nämä ovat perusasioita, mutta niiden toteuttaminen ratkaisee kaiken. Myös ay-porukan kanssa pidetty linjat auki, jotta puolin ja toisin tiedetään missä mennään.

Rakennustyöstä nousuun

Mäkipään puoluesihteerikauden vaikein hetki osui kevään 2023 eduskuntavaaleihin, joissa vasemmistoliitto kärsi rökäletappion. Vaalien jälkeen vasemmistoliittoon alkoi virrata uusia jäseniä, ja puolueen jäsenmäärä on nyt korkeimmillaan koko 2000-luvulla.

– Edellisten vaikeiden eduskuntavaalien jälkeen puolueessa nuoltiin haavat, kerättiin voimia ja rakennettiin talous kestävälle pohjalle, vaikka resursseja on nyt aiempaa vähemmän.

– Silti olemme onnistuneet kasvattamaan jäsenmäärää reilusti, ja vaaleissakin on sittemmin onnistuttu. Viimeksi on kellotettu paras kuntavaalitulos 20 vuoteen, historiallisesta eurovaalituloksesta puhumattakaan.

Mäkipää painottaa, että seuraavaksi vasemmistoliiton pitää panostaa ihmisten kohtaamiseen.

– Pelkkä somekikkailu ei riitä, vaan uusien yleisöjen tavoittaminen vaatii myös kasvokkain kohtaamista ja fyysistä läsnäoloa. Meidän on kohdattava suomalaiset jokaisessa naapurustossa, kaupungissa ja kylässä.

– Olemme jo aloittaneet suunnitelmallisen valmistautumisen seuraaviin etappeihin – seuraavana tavoitteena selkeä eduskuntavaalivoitto ja hyvinvointivaltion pelastaminen. Valoisammat ajat meitä odottaa, kuten Pelle Miljoonakin laulaa.