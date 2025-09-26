Suomalaisten musiikinkuuntelutottumuksissa on tapahtunut muutos. Älypuhelin on noussut ensimmäistä kertaa koko väestön tasolla autoradion rinnalle käytetyimpänä teknisenä välineenä musiikin kuunteluun. Puhelimella kuunnellaan musiikkia eniten suoratoistopalveluiden kautta.

Sekä autoradion että älypuhelimen kautta musiikkia kuuntelee viikoittain kuuntelee 73 prosenttia suomalaista, mutta puhelimen käyttö on hienoisessa kasvussa autoradion laskussa. Puhelimesta musiikkia päivittäin kuuntelevien määrä on vuonna 2025 lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Päivittäisessä kuuntelussa alle 45-vuotiaat suosivat puhelinta, kun taas vanhemmat ikäryhmät turvautuvat edelleen autoradioon. Myös älykaiuttimien käyttö musiikin kuunteluun on hienoisessa nousussa. Lisäksi tietokoneen sekä erillisen radiolaitteen käyttö on kasvanut vuoden 2024 tasosta.

Puhelimella kuunnellaan musiikkia eniten suoratoistopalveluiden kautta.

– Ensimmäinen suosittu digitaalinen musiikinkuuntelun kanava oli YouTube, joka tavoittaa edelleen lähes 90 prosenttia suomalaisista. Spotifyn maksullista tai ilmaista versiota käyttää noin 68 prosenttia suomalaisista. Iäkkäämpien ikäryhmä hidastanee lähivuosinakin striimauspalveluiden sinänsä hyvin todennäköistä kasvua, tutkija Kari Tervonen analysoi.

Jopa 54 prosenttia suomalaisista kertoo, että jos ylimääräistä rahaa olisi käytettävissä, he käyttäisivät sen konserttilippuihin. Seuraavaksi suosituin valinta olisi elokuvaliput, joita ostaisi 31 prosenttia vastaajista. Suoratoistopalveluihin tai fyysisiin äänitteisiin rahaa käyttäisi vain joka kymmenes.

Norstatin kuluttajapaneelissa elokuussa 2025 tehtyyn tutkimukseen vastasi yli tuhat 13–75-vuotiasta suomalaista.