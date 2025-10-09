ILMOITUS ILMOITUS

Työttömyyden kasvu näkyy Kelan tilastoissa työttömyysturvamenojen kovana nousuna jo viime vuonna. Työttömyysturvaa maksettiin yhteensä 4 miljardia euroa, mikä oli 5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Ansioturvan menot kasvoivat selvästi, mutta perusturvan menot vähenivät. Tiedot käyvät ilmi Kelan tuoreesta työttömyysturvatilastosta.

Työttömyysturvassa on tapahtunut suuri rakenteellinen muutos. Työttömyyden kasvusta huolimatta ansiopäivärahan saajien määrä väheni 6 600:lla edellisestä vuodesta. Ansiopäivärahan saajia oli 122 512. Myös peruspäivärahan saajien määrä väheni noin 1 500 työttömällä, mutta työmarkkinatuen saajien määrä hyppäsi 14 542:lla ylöspäin.

Sekä peruspäivärahan että työmarkkinatuen määrä on 37,21 euroa päivässä eli noin 800 euroa kuukaudessa. Ansiosidonnaisen määrä riippuu työttömyyttä edeltävästä palkasta, mutta jo runsaan 2 000 euron kuukausipalkalla pääsee ensimmäiseksi 40 päiväksi yli 1 500 euron päivärahalle.

Nyt suurin osa työttömistä on pudonnut työttömyysturvan alimmalle portaalle. Ansiopäivärahaa saaneita oli viime vuoden lopussa 122 512, työmarkkinatukea saaneita 176 133.

Työmarkkinatuelle joutuu tai putoaa, jos työssäoloehto ei täyty tai peruspäivärahan enimmäisaika on kulunut loppuun. Lisäksi se on tarveharkintainen toisin kuin peruspäiväraha.

Työttömyyskassat ja Kela maksoivat vuonna 2024 työttömyysturvaa yhteensä 4 000 miljoonaa euroa. Työttömyyskassojen maksamaa ansioturvaa maksettiin niukasti enemmän kuin Kelan perusturvaa. Ansioturvan osuus oli 2 088 miljoonaa euroa ja perusturvan 1 912 miljoonaa.

Vuoden 2024 lopussa työttömyysetuuksien saajia oli yhteensä 334 068 henkilöä, mikä oli 9,9 prosenttia Suomen 17–64-vuotiaasta väestöstä. Työttömyysetuuksien saajien määrä nousi 6 305 henkilöllä vuodesta 2023.

Vuonna 2024 työttömyysturvaan tuli useita lakimuutoksia. Esimerkiksi työttömyysturvan 300 euron kuukausittainen suojaosa sekä työmarkkinatuen, peruspäivärahan ja liikkuvuusavustuksen lapsikorotukset poistuivat 1.4.2024 alkaen.