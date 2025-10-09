Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mielestä Valtion asuntorahasto (VAR) on säilytettävä itsenäisenä rahastona. Koskelan mukaan hallitus tekee virheen sulauttaessaan sen valtion budjettiin ja vetäytyessään kohtuuhintaisen asumisen edistämisestä.

Eduskunta keskustelee tänään hallituksen esityksestä, jolla VAR lakkautettaisiin. Koskela on jättänyt talousarvioaloitteen VAR:in lakkauttamisen perumiseksi.

– Valtion asuntorahaston tehtävä on ollut edistää perustuslain edellyttämää kaikkien oikeutta asuntoon. Yhdessä muiden asuntotuotantoon ja sosiaaliturvaan kohdistuneiden leikkausten kanssa suunta on nyt todella huolestuttava, Koskela sanoo.

Eduskunnan oikeusasiamies tyrmäsi hallituksen esitysluonnoksen lausuntokierroksella. Oikeusasiamies lausui, ettei enää ole selvää, miten perustuslaissa turvattua oikeutta asuntoon edistetään, jos VAR lakkautetaan. Samaan aikaan asunnottomuus on lähtenyt Suomessa kasvuun ensimmäistä kertaa pitkään aikaan.

– Hallitus ei tunnista kohtuuhintaisen asumisen turvaamisen merkitystä yhteiskunnassa. Sen holtiton luotto markkinoihin tällaisessa perusoikeusasiassa on vastuutonta.

Perusoikeuksien edistämisen lisäksi VAR on ollut merkittävä suhdannepoliittinen työkalu. Rakennusala on tällä hetkellä syvässä ahdingossa. Kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta vetäytyminen on yksi hallituksen isoista talouskasvua hidastavista ja työttömyyttä syventävistä virheistä.

– VAR on säilytettävä suhdannepoliittisena työkaluna, jolla voidaan tukea rakennusalaa taantumassa ja hillitä työttömyyden kasvua. Hyvä väline käytännössä menetetään, jos VAR nyt häivytetään osaksi budjettitaloutta, Koskela sanoo.