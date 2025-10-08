Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä arvostelee Orpon hallitusta saamattomuudesta teollisuuden uudistumisen tukemisessa. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta käsitteli teollisuuspoliittista selontekoa.

– Suomen teollisuuspolitiikan tärkeimpiä tehtäviä on talouden rakenteiden muuttaminen ekologisesti kestäviksi. Orpon hallitus on kuitenkin valinnut ratkaisukseen toimimattomuuden, Kivelä sanoi.

Vasemmistoliitto tukisi ekologisesti kestävää teollisuustuotantoa merkittävillä investoinneilla teknologiaan, tuotantoon ja tutkimukseen. Kestämättömän, ympäristölle ja ilmastolle haitallisen tuotannon tukeminen on lopetettava.

ILMOITUS ILMOITUS

Kivelän mukaan Orpon hallitus tekee päinvastoin: se on leikannut koulutuksesta, vaikeuttanut osaamisen päivittämistä ja leikkaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta.

– Onko hallituksen tarkoitus syödä kaikki talouden uudistumisen eväät? Hallitus romuttaa pala palalta niitä rakenteita, jotka ovat mahdollistaneet suomalaisten korkean osaamisen ja kouluttautumisen taustasta riippumatta.

Vasemmistolainen teollisuuspolitiikka perustuu keskeisesti reilun siirtymän toteuttamiseen. Teollisuustuotantoa on ohjattava kohti kiertotaloutta, koska luonnonvaroja ei riitä loputtomasti. Samalla työntekijöille täytyy taata riittävä toimeentulo, ja työnsä menettäneille koulutusta ja mahdollisuudet löytää uusi työpaikka.

– Teollisuuspolitiikka on asetettava planetaarisiin rajoihin. Kertakäyttö- ja krääsätalous on yksinkertaisesti lopetettava. Reilun siirtymän edistämiseen tarvitaan riittävät resurssit ja lainsäädäntö, jotka jäävät nyt uupumaan, Kivelä sanoi.

Kivelän mukaan Suomella olisi valtavasti potentiaalia asemoitua esimerkiksi kasvipohjaisen ruokateknologian kärkimaaksi.

– Kasvipohjaisen ruoantuotannon tukeminen on paitsi eläinoikeus- ja terveysteko, myös tärkeä keino hillitä päästöjä ja luontokatoa. Oikein toteutettuna ruokajärjestelmän siirtymä tarjoaa maanviljelijöille reilun hinnan tuotteistaan ja uusia taloudellisia mahdollisuuksia.