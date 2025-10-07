ILMOITUS ILMOITUS

Israelin kansainvälisillä vesillä pidättämät avustuslaivue Global Sumud Flotillan viisi suomalaisaktivistia vapautettiin maanantaina. He saapuivat myöhään illalla Ateenaan, josta matka jatkuu tänään Helsinkiin. Aktivistit palaavat kotiin tiistaina iltapäivällä.

Ennen vapauttamista Global Movement to Gaza -aktivistiliikkeen Suomen jaosto kertoi olevansa huolissaan pidätettyjen suomalaisaktivistien tilanteesta. Heidän mukaansa pidätetyiltä oli evätty muun muassa välttämättömiä lääkkeitä ja puhdas vesi, eikä heillä ollut mahdollisuutta pitää yhteyttä kotiin. Lisäksi heidän oikeuttaan tavata asianajajia oli rajoitettu merkittävästi.

Suomen ulkopoliittisessa johdossa vallitsi täyshiljaisuus koko laivueen kulun aikana, vaikka Israel hyökkäsi jo aiemmin drooneilla sitä vastaan. Suomen hallituspiirien ainoaksi reaktioksi jäi perussuomalaisten kansanedustajan, ex-ministeri Wille Rydmanin lällättely viime torstaina viestipalvelu X:ssä: ”Hyväosaiset länsimaiset mussukat lähtevät paateilla seilaamaan kohti Gazaa”, Rydman kirjoitti.

”Koko reissu on pelkkä performanssi, jolla pääsee poseeraamaan samanmielisille someseuraajille ja lehtimiehille. Hommassa ei ole rahtustakaan sankaruutta – päinvastoin.”

Hyväosaiset länsimaiset mussukat lähtevät paateilla seilaamaan kohti Gazaa. He tietävät, ettei heitä päästetä sotatoimialueelle eivätkä he siten joudu vaaralle alttiiksi. He tietävät, ettei heidän lastinsa pääse koskaan perille eikä koko reissusta ole gazalaisille mitään… — Wille Rydman (@willerydman) October 2, 2025

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ja kansanedustaja Veronika Honkasalo ihmettelivät Suomen ulkopoliittisen johdon vaihtonaisuutta.

Ruotsin ulkoministeri reagoi



Samaan aikaan avustuslaivueen ruotsalaisaktivistien oikeusavustaja on kertonut aikovansa valittaa YK:lle siitä, miten Israel on kohdellut kiinni ottamiaan aktivisteja. Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard on kommentoinut pitävänsä väitteitä Israelin viranomaisten väkivaltaisesta kohtelusta Greta Thunbergia kohtaan vakavina.

– Ulkoministeri Elina Valtonen – odotamme toimia myös Suomen ulkoministeriöltä sekä ministerin kannanottoa suomalaisten aktivistien puolesta. Se on vähintä, mitä tässä tilanteessa voidaan tehdä, Koskela painotti maanantaina.

Ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo kertoi saavansa valtavasti huolestuneita kansalaisviestejä Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen suomalaisten vapaaehtoisten tilanteeseen liittyen ennen kuin tieto heidän vapauttamisestaan tuli.

Käsittämätöntä toimimattomuutta



Järkytystä on herättänyt myös se, ettei Suomen ulkopoliittinen johto ole kommentoinut millään lailla Israelin kovia toimia avustuslaivuetta ja sen vapaaehtoisia kohtaan.

– On ymmärrettävää, että ulkoministeriön konsuliasioiden yksikkö hoitaa asiaa matalalla julkisella profiililla. Suomen ulkopoliittisen johdon täysi vaikeneminen asiassa antaa kuitenkin pahimmillaan viestin, ettei Suomen kansalaisten turvallisuus ja oikeudenmukainen kohtelu ole sille prioriteetti, silloin kun kyse on Palestiina-solidaarisuudesta, Honkasalo painotti.

Myös Honkasalo viittasi Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergardin kommentointiin.

– Suomen ulkopoliittinen johto ja Suomen hallitus ei tunnu ymmärtävän, kuinka laajasti Israelin harjoittama kansanmurha järkyttää suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. Suomen toimimattomuus koetaan käsittämättömänä. Eurooppalaisten suhtautuminen Israel-Palestiina -konfliktiin ovat laajemmassa muutoksessa. Yhä useampi EU-kansalainen on valmis lakkauttamaan asekaupan Israelin kanssa ja asettamaan maalle pakotteita, Honkasalo totesi.

Honkasalo kertoi nostaneensa Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen ja sen vapaaehtoisten tilanteen esille myös kasvokkaisissa tapaamisissa ulkoasiainvaliokunnan ja ulkoministeri Valtosen sekä tasavallan presidentti Alexander Stubbin kanssa.