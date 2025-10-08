ILMOITUS ILMOITUS

Miljardien lyöminen pöytään on tässä vaiheessa ennenaikaista, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kommentoi virinnyttä keskustelua kuuden miljardin euron sopeutustavoitteesta ensi vaalikaudelle.

– Me emme voi tietää, mikä on Suomen taloustilanne vaalikeväänä eli onko talous ja työllisyys lähtenyt kasvuun. Siksi on aivan liian aikaista lukita mitään tiettyjä miljardimääriä sopeutuksen näkökulmasta.

Tuoreiden ennusteiden mukaan Suomi joutuu ensi vaalikaudella sopeuttamaan talouttaan kuudella miljardilla eurolla EU-sääntöjen takia. SDP:n talouspolitiikan ykkösääneksi tällä vaalikaudella noussut Joona Räsänen sanoo keskiviikkona Helsingin Sanomien haastattelussa puolueen sitoutuvan siihen lukuun. Puolet olisi leikkauksia ja puolet veronkiristyksiä.

Minja Koskelan mukaan on selvää, että EU:n finanssipoliittiset säännöt, joiden puitteissa sopeutuskeskustelua nyt käydään, täytyy tuoda osaksi kansallista lainsäädäntöä. Hän kuitenkin muistuttaa, että EU-sääntöihin sisältyy tiettyjä joustoja ja poikkeamia. Esimerkiksi kansallinen poikkeuslauseke lisää jäsenmaiden liikkumatilaa puolustusmenojen lisäämiseksi kasvavien turvallisuusuhkien vuoksi.

– Esimerkiksi juuri puolustusmenot huomioidaan EU-säännöissä tällä hetkellä vain vuoteen 2028 asti, mutta ihmettelisin, mikäli vuosilukua ei viivästettäisi ottaen huomioon Naton sitoumukset liittyen puolustusmenojen nostoon.

– Talouden suhdanne vaikuttaa myös siihen miten sopeutus kannattaa toteuttaa. Matalasuhdanteessa toteutettu sopeuttaminen johtaa yleensä vain velkasuhteen kasvuun. Siksikään en pidä ajankohtaisena linjata miljardilukemista tässä vaiheessa, Koskela sanoo.

Sopeutukseen sitouduttu, mutta maltillisemmin



Koskelan mukaan jokainen eduskuntapuolue tunnustaa Suomen nopeasti kasvavan velkasuhteen haasteeksi Suomen taloudelle. Hän kuitenkin kritisoi keskustelua liian yksiääniseksi.

– Tällä vaalikaudella olemme nähneet sen, mistä vasemmistoliitto on toistuvasti varoittanut: kun leikataan matalasuhdanteessa, syvennetään taantumaa ja viedään ihmisiltä tulevaisuususko. Siihen eivät auta pääministerin ontot optimismipuheet vaan maltillisempi ja järkevä talouspolitiikka, joka huomioi suhdanteet ja ihmisten välittömän arjen.

Koskela sanoo, että nyt on esimerkiksi leikattu suoraan ihmisten ostovoimasta miljardiluokan sosiaaliturvaleikkauksilla.

– Nämä rahat menisivät suoraan talouden rattaisiin.

Koskelan mukaan vasemmistoliitto oli myös viime eduskuntavaaliohjelmassa sitoutunut sopeutukseen, mutta maltillisemmalla määrällä ja tahdilla.

– Lisäksi olisimme keskittyneet vahvistamaan valtion tulopuolta sen sijaan, että syydetään tehottomia veroaleja rikkaille ja suuryrityksille. Oikeistohallituksen kädenjälki osoittaa, että vasemmistoliiton reseptiä olisi kannattanut kokeilla.