Yhteiskunnasta kertoo paljon se, millaista toimintaa se sietää. Suomessa on siirrytty aikaan, jossa hautajaisten varjolla saa hallituspuolueiden kansanedustajia myöten levittää rasistista vihaa.

Pääkaupunkiseudulla viisi ihmistä kuoli tahallaan sytytetyn tulipalon seurauksena. Poliisin mukaan tulipalon sytyttämisen taustalla ei ollut rasismi.

Koska kuolleet eivät olleet valkoihoisia ihmisiä, määriteltiin heidät somalitaustaisiksi. Helsingin Sanomat puhui koko ajan somalitaustaisista.

ILMOITUS ILMOITUS

Tiedotusvälineet olivat seuraamassa islaminuskon mukaan järjestettyjä hautajaisia, ja siitähän raivo repesi.

Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi oli yksi monista, joka havaitsi hetken olevan otollinen vihasanomalle. Myös kokoomuksen helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Otto Meri osallistui rasismiperformanssiin. Molemmat levittivät kuvia sosiaaliseen mediaan ja omien sanojensa mukaan ainoastaan pohtivat, miksi hautajaiskuvissa ei näkynyt naisia.

Pysähdytään hetkeksi. Isoa ihmisjoukkoa syvästi liikuttanut suru valjastettiin villitsemään sosiaalisen median rasisteja. Kokoomuslaisten vihankylvön voi sanoittaa seuraavalla tavalla: Jopa kuolemassa toimitte väärin.

Niin kutsuttu whataboutismi on tylsää, mutta käytetään sitä. Miltä Martin Paasista tuntuisi, jos hänen läheistensä hautajaisia käytettäisiin vihaviestintään?

Orpon paperit paloivat

Saako islamia ja sen käytäntöjä kritisoida. Tietenkin saa, niin on tehty myös KU:ssa. KU:n sivuilla on kirjoitettu useampaan otteeseen naisten sorrosta, minkä lisäksi siitä on puhuttu myös KU:n Kaikki Uusiksi -podcastissa.

Kritiikki ja rasismi ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Suomalaisen yhteiskunnan kannalta on hyvin huolestuttavaa, miten vähän se piittaa kaikkien ihmisten yhtäläisestä ihmisarvosta. Muistaako joku vielä pääministeri Petteri Orpon (kok.) rasisminvastaisen tiedonannon? Sen viimeisetkin riekaleet paloivat tämän tragedian mukana.

Maahanmuutto näkyy Suomessa edelleen melko pienellä alueella, koska se on hyvin keskittynyttä. Mutta silti olisi syytä muistaa, että tämä keskustelu koskettaa suoraan kymmeniä tuhansia ihmisiä. Suomen julkinen keskustelu on hyvin valkoista, mutta sen kyllä huomaavat kaikki Suomessa asuvat.