Suomen talouden näkymättömänä jarruna toimii pelko, jonka hallitus on aiheuttanut suomalaisille työntekijöille, sanoo työmarkkinakeskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta järjestön tiedotteessa. SAK:n mukaan istuva hallitus on kasvattanut työnantajapuolen valtaa ja heikentänyt sekä työntekijöiden asemaa että työttömäksi joutuneiden toimeentuloa.

Sopiminen tasapainoon

SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen nostaa keskeisimmäksi tavoitteeksi luottamuksen palauttamisen ja sopimisen tasapainottamisen.

Syvärinen täsmensi järjestön prioriteetteja KU:n haastattelussa.

– Työntekijöiden etujärjestön on luotava turvaa ja turvallisuuden tunnetta työntekijöille ihan joka päivään, ja tämä on ollut vahvasti viimeiset kolme vuotta uhattuna. On tosi tärkeää, että sopiminen saadaan tasapainoon, Syvärinen sanoo.

Hänen mukaansa viimeiset vuodet on väännetty yksipuolisesti työnantajan ehdoilla. Tämä taas on johtanut sekä epäluottamukseen työmarkkinoilla että talouskasvun hidastumiseen.

– Tähän on saatava muutos. On palautettava luottamus, Syvärinen tiivistää.

SAK vaatiikin muutoksia neuvottelujärjestelmään. Järjestön tavoitteiden mukaan valtakunnansovittelijan asemaa pitää vahvistaa, lakkolainsäädännön tasapainoa tarkistaa ja tulkintaetuoikeus siirtää paikallisessa sopimisessa työntekijäpuolelle.

Työllisyys ja kasvu painopisteenä

Toiseksi Syvärinen nostaa talouskäänteen ja työllisyyden.

– Pitää saada aikaan talouskasvua ja työllisyys on saatava nousuun. Suomen työttömyysluvut, jotka ovat Euroopan kärkeä, pitää saada toiseen suuntaan. On oltava myös erityisiä toimia pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden hoitamiseen, Syvärinen painottaa.

SAK:n tavoitteiden mukaan työllisyyspalveluja on kehitettävä paremmin työnhakijoiden tarpeita vastaaviksi, ja maahan muuttaneiden integroitumista työmarkkinoille on tuettava.

Kolmas SAK:n painopiste on työmarkkinarikollisuus, jonka suitsemiseksi järjestö vaatii tiukempia lakeja.

– Toimia on toki nyt tehty, ja luulen, että lisää on tulossa. Se on hyvä, että SAK ei ole ainoa, jotka esittää toimenpiteitä, mutta niiden täytyy olla konkreettisia ja riittäviä sekä viranomaisresurssien että rangaistusten osalta, Syvärinen sanoo.

SAK:n mukaan alipalkkaus pitäisi kriminalisoida, ja ammattiliitoille on annettava kanneoikeus.

Pohjoismaiselle tielle

SAK:n tavoitteet kattavat kaikkiaan 59 konkreettista vaatimusta vaalikaudelle 2027–31 aina turvatuista työsuhteista ja paremmasta sosiaaliturvasta tasa-arvoiseen työelämään. Kaiken ytimessä on paluu pohjoismaiselle tielle.

Syvärinen myös kehottaa äänestäjiä puntaroimaan hallituspuolueiden aiempia tekoja tulevia vaaleja ajatellen.

– Me tulemme varmasti SAK:na muistuttamaan näistä nykyisen hallituksen tekemistä työelämän heikkennyksistä ja leikkauksista. Hallitushan on perustellut monia toimiaan sillä, että ne lisäävät työllisyyttä ja parantavat taloutta. Se, mitä on nähty käytännössä, on ollut päinvastaista: sekä työllisyys että ihmisten taloudellinen turva ovat heikentyneet, Syvärinen toteaa.

SAK julkaisee myös vaaleissa oman eduskuntavaaligalleriansa, jonka avulla äänestäjät voivat löytää omia arvojaan ja tavoitteitaan edustavia ehdokkaita.