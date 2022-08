Warkauden Vasemmisto ry esittää kansanedustaja Matti Semiä kansanedustajaehdokkaaksi vuoden 2023 eduskuntavaaleihin. Savo-Karjalan vaalipiiriä edustava Semi on istunut eduskunnassa vuodesta 2015.

Varsinaiset eduskuntavaaliehdokkaat asettaa Savo-Karjalan piirijärjestö kokouksessaan 10. syyskuuta.

65-vuotias Matti Semi on pitkän linjan rakennustyöläinen maanrakennusalalta, ja hän on toiminut myös työpaikkansa luottamusmiehenä. Hän on myös kilpaillut nyrkkeilyssä ja voittanut lajissa useita SM-mitaleita. Lisäksi Matti Semi on Varkauden kaupunginvaltuutettu sekä urheiluseura Varkauden Tarmon puheenjohtaja.

ILMOITUS ILMOITUS

Matti Semi valittiin ensimmäisen kerran eduskuntaan Savo-Karjalan vaalipiiristä vuonna 2015. Tuolloin Semi sai 2140 ääntä. Vuonna 2019 Semi valittiin jatkokaudelle 3468 äänellä.

Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2. huhtikuuta 2023.