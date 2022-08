Pelastusalan ammattiliitto SPAL esittää hätähuutonsa alan henkilöstövajeen vuoksi. Liitto huomauttaa, että alan ammattilaisten krooninen henkilöstövaje vaarantaa kansalaisten turvallisuutta ja pelastustoimen toimintakykyä.

Liitto vaatii valtion ensi vuoden budjettiin yhdeksää miljoonaa euroa lisää pelastusalan koulutukseen ja järjestämiseen. Sisäministeriö on päätynyt samaan summaan.

Vähintään 2 500 uutta palomiestä

SPALin mukaan pelastusopiston ja Helsingin pelastuskoulun oppilasmäärät on kaksinkertaistettava nykyisestä. Vuoteen 2030 mennessä on koulutettava vähintään 2 500 palomiestä. Lisäksi vuosia jatkuneeseen krooniseen hätäkeskuspäivystäjien pulaan on puututtava.

Tilannetta on monin paikoin yritetty korjata lisäämällä palomiesten virkoja. Virkoihin ei ole ollut kuitenkaan riittävästi päteviä hakijoita. Ammattihenkilöstöä myös eläköityy runsaasti lähivuosina.

– Yhdeksän miljoonan euron määrärahan lisäys on valtion kokonaisbudjetissa vaatimaton summa, mutta vaikutukset kansalaisten turvallisuuteen ja pelastusalan ammattihenkilöstön hyvinvointiin ovat moninkertaiset, liiton johtaja Kim Nikula sanoo.

Jatkuva vaje

Liitto muistuttaa siitä, että pelastusala kärsii akuutista ammattihenkilövajeesta koko Suomessa

– Nykyisellä henkilöstömäärällä pelastuspalvelut ja avunsaanti ovat uhattuina. Ammattihenkilöstöä ei riitä pelastustoimen ydintehtäviin, onnettomuuksien ehkäisyyn ja ihmisten pelastamiseen hätätilanteissa, mikäli budjettiriihestä ei osoiteta lisämäärärahaa, Nikula huomauttaa.