Vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Mai Kivelä vastustaa metsästysrautaan kiinni jääneen karhun lopettamista.

Poliisi on ilmoittanut, että karhu pitäisi ampua eikä rautoja yrittää poistaa.

– Tämä menee vastoin ihmisten oikeudentajua, Kivelä arvioi. Hän työskenteli eläinsuojelujärjestö Animalian toiminnanjohtajana ennen kuin tulivalituksi kansanedustajaksi.

”Ihmisen on kannettava vastuu aiheuttamastaan kivusta”.

Kansalaisaloite metsästysrautojen kieltämiseksi on kerännyt yli 56 000 allekirjoittajaa. Aloite on eduskunnassa asiantuntijakuulemisvaiheessa. Metsästysrautoja käytetään pienpetojen pyydystämiseen.

Lisäksi poliisi on saanut yi 10 000 allekirjoitusta sisältävän vetoomuksen karhun säästämiseksi. Allekirjoitukset on kerätty runsaassa viikossa.

Rauta tassussa yli vuoden

Kivelä jätti Itä-Suomen poliisille karhun kohtalosta tietopyynnön. Itä-Suomen poliisi tiedotti karhun lopettamispäätöksestä tiistaina.

– Kysyin, miksi poliisi on päätymässä eläimen lopettamiseen, kun poliisin suurpeto-ohjeessa lopettamisen tulisi olla vasta viimesijainen keino. Poliisi vetoaa eläinsuojelulain 14 pykälän kohtaan, jonka mukaan eläin on lopetettava, jos sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta, Hän kirjoitti keskiviikkona Facebookiin.

Kivelä muistuttaa siitä, että lopettaminen tulisi kysymykseen vain sellaisissa tapauksissa, joissa avun saaminen eläimelle on käytännössä mahdotonta ja eläin on niin kivulias ja tuskainen, että sen hengissä pitäminen on tarpeettoman kivun ja tuskan tuottamista eläimelle ja odotettavissa olevan kuoleman tarpeetonta pitkittämistä.

Hänestä Enon karhun kohdalla näin ei ole.

– Se on jo selviytynyt yli vuoden ajan rauta tassussaan. Karhua on autettava myös eläinsuojelulain nojalla, Kivelä sanoo.

Kivelä muistuttaa siitä, että kansainväliset karhutukijat ovat todenneet rautojen poistamisen eläimen tassusta olevan mahdollista.

Ihmisen aiheuttama vamma

Kivelä toivoo kansalaisaloitteen etenevän laiksi asti.

– Metsien eläimiä loukkaantuu ihmisten asettamiin metsästysrautoihin vahingossa. Ihminen aiheuttaa raudoilla turhaa ja tarpeetonta kärsimystä muille lajeille, hän toteaa.

– Sen lisäksi, että metsästysraudat pitää kieltää, ihmisen on kannettava vastuu aiheuttamastaan kivusta. On absurdia, että ihmisen virheen seurauksena eläin tulee muka tappaa, kun vaihtoehtona olisi kansainvälisten asiantuntijoiden avun vastaanottaminen.

Hän arvioi, että yhä useampi suomalainen tunnistaa eläimen elämän arvon.

– Myös viranomaisen asennoitumisen on aika muuttua. Yksi osa sitä on metsästysrautojen kieltäminen lailla, toinen osa on yksittäisen eläimen auttaminen, kun se kärsii, Kivelä sanoo.