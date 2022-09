ILMOITUS ILMOITUS

Hallituksen toimet kansalaisten tukemiseksi sähkön hinnan nousua vastaan saivat torstaina poikkeuksellisen yksimielistä kiitosta työmarkkinajärjestöiltä.

– Hallituksen työkalupakista löytyneet keinot inflaation haittojen torjumiseksi ovat pitkälti oikeansuuntaisia ja näissä oloissa osumatarkkuudeltaan riittävän hyviä. Energiakriisi ei kuitenkaan pääty tähän, vaan edelleen pitää etsiä keinoja, jotka alentavat energian hintoja ja vauhdittavat siirtymää pois kalliiksi tulevasta fossiilisesta energiasta, SAK:n johtaja Jyrki Konola kommentoi.

STTK:n mukaan kotitalouksien tukeminen on perusteltua, mutta tuki olisi syytä kohdentaa selkeämmin hintojen noususta eniten kärsiville pieni- ja keskituloisille.

– Sähkövähennys ja sähkötuki ovat perusteltuja, mutta sähkön arvonlisäveron alentaminen puolestaan kohdentuu huonommin. Hallitus ei myöskään linjannut sähkön hintakatosta, mutta asiaan palataan EU-pöydissä. STTK kannattaa hintakattoa, sillä se vakauttaisi markkinoita ja toisi turvaa kuluttajille. Hintakatto myös hillitsisi inflaatiota suoraan, toteaa STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà.

– Hallitus kaavailee lyhytvaikutteisia toimenpiteitä kansalaisten tukemiseksi, ja samalla panostaa pitkävaikutteisesti uusiutuvaan energiaan ja vahvistaa samalla sekä vihreää siirtymää että energiaomavaraisuutta. Näin pitääkin nyt tehdä, kehuu Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Elinkeinoelämän keskusliiton mielestä hallitus teki välttämättömiä päätöksiä energiakustannusten leikkaamiseksi.

– Kaikesta pienituloisimmilla on eniten vaikeuksia selvitä kasvavista elinkustannuksista. On tärkeää, että erityisesti heihin kohdistetaan vahvoja toimenpiteitä, vaikka hallituksen paketissa on myös koko kansan tilannetta helpottavia toimia, korostaa SOSTEn pääekonomisti Anni Marttinen.