Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo, 43, asettuu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Nyt hän on ensimmäisen kauden kansanedustaja Uudenmaan vaalipiiristä.

– Kulunut vaalikausi on ollut poikkeuksellisen raskas ja monenlaisten kriisien värittämä. On ollut koko Suomelle onneksi, että vaikeina aikoina Suomessa on tehty järkevää ja oikeudenmukaista politiikkaa, joka pitää kaikki mukana. Haluan jatkaa tämän politiikan ja näiden arvojen edistämistä eduskunnassa koko Suomen hyväksi, Saramo sanoo.

Jussi Saramo toimi Marinin hallituksen opetusministerinä 17.12.2020–28.06.2021. Hän toivoo nykyiselle hallituspohjalle jatkoa ensi vaalikaudelle, jotta hyvinvointivaltion jälleenrakentaminen voi jatkua. Hallituksen politiikkaan Saramo kaipaa kuitenkin terävöitystä.

ILMOITUS ILMOITUS

Hän toivoo nykyiselle hallituspohjalle jatkoa ensi vaalikaudelle, jotta hyvinvointivaltion jälleenrakentaminen voi jatkua. Hallituksen politiikkaan Saramo kaipaa kuitenkin terävöitystä.

– Etenkin veropolitiikassa tarvitaan parempaa otetta, jotta hyvinvointivaltion tulopohja kestää. Kokonaisveroaste on laskenut 2000-luvun aikana yli kymmenellä prosentilla. Veronkorotuksia ei silti tarvita, mikäli veropohjan reiät tukitaan. Erityisesti rikkaimpien listaamattomien yritysten omistajille annettu jo lähes miljardiin euroon nouseva verotuki on kiireellisesti poistettava. Vastaavaa verotukea ei ole missään muualla maailmassa, ja asiantuntijat ovat poistamisesta hyvin yksimielisiä, Saramo linjaa.

Saramo asuu Vantaalla, mutta hän on toiminut kaupunkipolitiikassa myös Porvoossa, joten Uudenmaan asiat ovat hänelle tuttuja monesta näkökulmasta.

– Uusimaa tarvitsee vahvat puolestapuhujansa eduskuntaan. Koko Suomi kärsii, kun asuminen ja liikkuminen on Uudellamaalla liian kallista, hän sanoo.

Saramon mukaan asumisen ja liikkumisen korkea hinta Uudellamaalla paitsi köyhdyttävät ihmisiä, myös jarruttavat taloutta. Sitä kautta vaikutukset heijastuvat koko Suomeen. Erityisesti raideliikennettä olisi lisättävä ja lipunhintoja saatava alas. Hän mainitsee lähijunat Porvooseen ja Lohjalle ja pk-seudun pikaratikat.