Tapa sanoa, että joidenkin muiden ihmisten tappamista pitäisi karnevalisoida ei ollut sopivaa tässä tilanteessa, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson arvosteli ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Jussi Halla-ahon (ps.) tuoreinta tempausta. Andersson otti asiaan kantaa Ilta-Sanomien vaalitentissä tiistai-iltana.

Halla-aho on osallistunut kampanjaan, jossa suomalaiset ovat saaneet haluamansa kirjoituksen Ukrainan asevoimien tykistöammukseen. Halla-aho kertoi asiasta Facebook-päivityksessä. Siinä hän piti venäläissotilaiden demonisointia ja tappamista ja tappamisen karnevalisoimista välttämättömänä, jotta sota saadaan loppumaan.

Halla-ahon mukaan ihmiseen on rakennettu vahva esto toisen tappamista kohtaan, mutta sodassa ”tämä esto pyritään tukahduttamaan riisumalla tapettavalta viholliselta ihmisyys, ts. demonisoimalla hänet tai kuvaamalla hänet rotaksi, torakaksi tai muuksi iljettäväksi eläimeksi”.

– Sanon ihan suoraan että minusta se ei ollut sopiva lausunto päättäjältä hänen asemassaan. Suomi on maa, jonka kaikissa suvuissa on ihmisiä, joilla on kokemusta tavalla tai toisella siitä, mitä sota aidosti tarkoittaa, Andersson sanoi illalla.

Osa äärioikeistolaista retoriikkaa



Halla-ahon puheet on tuomittu laajasti muuallakin, mutta vasemmistoliiton kansanedustajan Veronika Honkasalon mukaan analyyseistä on puuttunut hyvin oleellinen ideologinen konteksti.

”Vihollisena pidettyjen ihmisryhmien dehumanisointi on osa perussuomalaisten politiikkaa ja äärioikeistolaista retoriikkaa. Kun sen kohteena on turvapaikanhakijat, vastaavaa kohua ei synny. Halla-ahon lausunnot eivät siten ole irrallisia heittoja, vaan solidia jatkumoa hänen ajattelussaan”, Honkasalo kommentoi aamulla Facebookissa.

”Dehumanisoiva äärioikeistolainen retoriikka” on Honkasalon mielestä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalta herkässä maailmanpoliittisessa tilanteessa myös aito turvallisuuteen liittyvä uhka.

UAV:n puheenjohtaja ei ole kuka tahansa



”Pidän omituisena, ettei asiaan ole suhtauduttu vakavammin. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ei ole kuin kuka tahansa yksittäinen kansalainen, vaan hän on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeinen toimija ja edustaa myös asiassa virallista Suomea.”

Halla-ahon puheiden käsittely vailla äärioikeistolaisen ideologian analyysia osoittaa Honkasalon mukaan, ”kuinka äärioikeistolainen retoriikka on normalisoitunut osaksi julkista keskustelua ja siihen sisältyvät ihmisarvon riisuvat puheet nähdään ikään kuin ymmärrettävinä sen takia, että Euroopassa sota, jota Venäjä käy häikäilemättömällä tavalla”.

Honkasalo kirjoittaa tämän aikakauden suorastaan huutavan sitä, ”että puolustamme vankkumattomasti jakamatonta ja universaalia ihmisarvoa ja teemme töitä sen eteen, ettei viha valtaa mieliämme ja laajemmin poliittista yhteiskunnallista ilmapiiriä”.

Tässä tehtävässä erityisesti poliitikoilla on hänen mukaansa suuri moraalinen vastuu.