Kevään ensimmäiset lakkovaroitukset on annettu.

Teollisuusliitto jätti tiistaina lakkovaroitukset Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle sekä Kemianteollisuus ry:lle. Osapuolten väliset erimielisyydet liittyvät tulevaan palkkaratkaisuun.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto ei nähnyt vaihtoehtoja lakkovaroitusten jättämiselle. Aallon mukaan työnantaja ei suostu huomioimaan hintojen nousua palkkaratkaisun mitoittamisessa.

– Kärsivällisyytemme on loppu. Tässä vaiheessa työmarkkinakierrosta on selvää, että neuvottelemalla emme pääse eteenpäin. Ratkaisua on haettava työtaistelutoimien kautta.

– Hintojen nousu haastaa työntekijöiden mahdollisuuksia selvitä arjen menoista ja kustannuksista. Palkankorotuksia tarvitaan, koska eläminen on kallistunut. Ihmisten on tultava palkallaan toimeen, Aalto toteaa.

Teollisuusliitto katsoo, etteivät palkankorotukset vaaranna Suomen vahvaa kilpailukykyä. Teollisuuden kilpailijamaissa, kuten Saksassa, on vuoden 2022 aikana tehty aiempia vuosia suurempia palkkaratkaisuja. Jo vuosikymmenen jatkunut maltillinen palkkapolitiikka yhdessä kilpailijamaiden nousevien palkkakustannusten kanssa luovat tilaa palkankorotuksille myös Suomessa.

– Teollisuusliiton palkkavaatimukset eivät vaaranna kilpailukykyä, mutta niillä turvataan talouden ostovoimaa. Kotitalouksien heikentynyt luottamus on keskeisin syy sille, miksi Suomi saattaa pian olla taantumassa. Paras tapa vahvistaa luottamusta on palkkojen korottaminen, Aalto jatkaa.

Lakkovaroituksen piirissä 7 200 työntekijää



Teollisuusliiton ensimmäinen lakkovaroitus koskee 50 toimipaikkaa teknologiateollisuudessa sekä kemianteollisuudessa. Lakkovaroituksen kohteena olevissa toimipaikoissa työskentelee noin 7 200 työntekijää.

Toimipaikkakohtaisten lakkovaroitusten lisäksi Teollisuusliitto julistaa teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden sekä muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden toimialoille ylityökiellon.

– Tarkoin rajatun lakkovaroituksen ja toimialakohtaisten ylityökieltojen tarkoituksena on varata työnantajalle viimeinen mahdollisuus sopia palkankorotuksia koskevat erimielisyydet ennen työnseisauksien laajentumista koskemaan useampaa teollisuuden yritystä sekä mahdollisesti teollisuuden ulkopuolisia toimialoja, Aalto sanoo.

Kolmen päivän lakko helmikuussa



Teollisuusliiton toimipaikkakohtaiset työnseisaukset ovat voimassa 1.2.–3.2.2023 välisellä ajalla.

Teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden sekä muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden toimialojen ylityökiellot ovat voimassa 18.1. – 3.2.2023 välisellä ajalla. Ylityökiellot astuvat voimaan ensi yönä klo 00.00.

Ylityökielto ja toimipaikkakohtaiset työnseisaukset eivät koske hätätyötä eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta.

Teknologiateollisuuden sopimusalat siirtyivät sopimuksettomaan tilaan joulukuun 2022 alusta. Kemianteollisuudessa sopimukseton tila alkoi vuoden 2023 alusta. Neuvottelut Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n sekä Teollisuusliiton ja Kemianteollisuus ry:n välillä kariutuivat tuloksettomina maanantaina 16.1.

Myös YTN aloittaa painostustoimet



Hetki ennen Teollisuusliittoa YTN antoi lakkovaroituksen kolmen päivän lakosta noin kymmeneen teknologiateollisuuden sopimusalan yritykseen 1.–3. helmikuuta. Lakon piirissä on noin 5 000 ylempää toimihenkilöä.

Samalla YTN julisti teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan sopimusaloja koskevat ylityökiellon, työasioissa matkustamisen kiellon ja saldojen kerryttämiskiellon, jotka astuvat voimaan välittömästi.

Tämä tarkoittaa, että kyseisten kahden alan noin 90 000 ylempää toimihenkilöä pitäytyvät työsopimuksellaan sovitussa, normaalissa työpäivässään.

YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa kuvaa neuvottelujärjestön aloittamia painostustoimia varoituksen sanoina työnantajille, joilta ei löydy pienintäkään ymmärrystä palkkojen korottamiselle.

– Neuvotteluja on käyty pitkin syksyä elokuun lopusta lähtien ja ala on ollut sopimuksettomassa tilassa joulukuun alusta lähtien. Se asia on tullut selväksi, että teknologiateollisuuden yrityksissä ei kanneta pienintäkään huolta oman yrityksen henkilökunnan ostovoimasta, ei edes aivan poikkeuksellisessa tilanteessa, Oksa sanoo.

Oksa toivoo, että YTN:n valitsemat painostustoimet herättävät työnantajat ymmärtämään, mikä merkitys on kaikille ylemmille toimihenkilöille tulevalla yleiskorotuksella.

– Jäsenkunnalta tullut palaute on asian suhteen ollut poikkeuksellisen voimakas. Painostustoimet ovat tehokkaita, sillä ylemmät toimihenkilöt venyvät töissään paljon. Kun tuo ylimääräinen venyminen loppuu, vaikutukset alkavat näkyä nopeasti. Toivon mukaan nämä toimet riittävät siihen, että sopimus vihdoin viimein syntyy, hän sanoo.

Lakkovaroitus myös Prolta



Teollisuusliiton ja YTN:n lisäksi myös Ammattiliitto Pro jätti tiistaina lakkovaroituksen teknologiateollisuuteen sekä suunnittelu- ja konsulttialalle. Suunnittelu- ja konsulttialan lakko koskee työtä, jota tehdään teknologiateollisuuden lakon piirissä olevaan työpaikkaan.

Tämäkin lakko koskisi 1.2. kello 00.00 ja 3.2. kello 24.00 välillä alkavia työvuoroja.

Lisäksi Pro on päättänyt koko teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan sopimusaloja koskevasta ylityökiellosta, joka alkaa välittömästi ja on voimassa toistaiseksi.

Pron ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n väliset neuvottelut teknologiateollisuuden toimihenkilöiden uudesta työehtosopimuksesta aloitettiin lokakuussa 2022. Palkkaratkaisua koskevat neuvottelut eivät ole johtaneet tulokseen. Pro on esittänyt kahden vuoden sopimusta, jonka aikana palkkoja korotettaisiin 8,5 prosentilla. Osapuolten näkemysero palkankorotusten tasosta ja toteutusmallista on tällä hetkellä suuri.

– Pron jäsenet vaativat, että liitto turvaa sopimusratkaisulla heidän toimeentulonsa näinä vaikeina aikoina. Riittävä yleiskorotus on käytännössä ainoa tapa taata toimihenkilöiden ostovoima. Ennustettu inflaatio edellyttää, että palkankorotukset ovat tuntuvasti korkeampia kuin edellisillä sopimuskierroksilla, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

Pron suunnittelu- ja konsulttialan neuvotteluita on käyty samaan tahtiin teknologiateollisuuden toimihenkilöiden neuvotteluiden kanssa. Myöskään näissä neuvotteluissa ei ole saavutettu tulosta. Tämän vuoksi suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöt osallistuvat teknologiateollisuuden lakkoon.

Malisen mukaan jäsenet ovat valmiita työtaistelulla painostamaan työnantajaa, jotta asiallinen palkkaratkaisu saavutetaan molemmille sopimusaloille.

Malinen korostaa, että Pro on valmis hyvin nopealla aikataululla etsimään ratkaisua neuvottelemalla, mikäli työnantajaliitolta löytyy tahtoa sopia.

Uutista on täydennetty kello 13.55 lisäämällä siihen myös Ammattiliitto Pron lakkovaroitus.